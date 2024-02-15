Инвалидов СВО собираются освободить от кредитов

В России может появиться новая льгота для инвалидов СВО. Кредиты предлагают списывать военнослужащим, получившим не только первую, но и вторую группу инвалидности. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.
«Если военного признают инвалидом II группы из-за увечья или заболевания, полученного во время СВО, ему не нужно будет выплачивать взятые кредиты. Такой законопроект панирует внести в Госдуму 15 февраля группа депутатов от „Единой России“» — заявила Костенко «Парламентской газете».
Военных, получивших ранения, травмы или контузии и кому установили не I, а II группу инвалидности, довольно много, отмечают авторы законопроекта. В судебной практике уже есть случаи, когда банки взыскивают с участников СВО долги, в том числе по ипотечным сделкам, предмет залога которых единственное жилье для военного и его семьи. Минфин уже поддержал концепцию, указав в отзыве несколько замечаний, добавила Костенко.
Президент РФ Владимир Путин ранее по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. Глава государства считает, что нужно вынести предложения по ускорению этих действий.
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