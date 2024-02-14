14 февраля 2024

В Тюмени появится мороженое, на производство которого потрачено 70 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург, конвейер, пища, лакомство, пищевая промышленность, десерт, мороженое, еда, производство мороженого
В марте на тюменских прилавках появится новое мороженое Фото:

Компания «Ландис» потратила 70 миллионов рублей на запуск линии производства эскимо «Пломбир тюменский». Уже в марте на прилавках появится первая партия, рассказал коммерческий директор компании Александр Шамов.

«В планах выпуск четырех видов новинок: эскимо пломбир ванильный в молочном и темном шоколаде, ванильно-шоколадный, а также ванильно-клубничный пломбир. Мороженое будет выпускаться из натуральных ингредиентов, согласно стандартам ГОСТ», — сообщил Шамов «РБК Тюмень». Уточняется, что на запуск линии производства было затрачено 70 миллионов рублей.

По словам коммерческого директора, несмотря на то, что стоимость ингредиентов и упаковочных материалов постоянно дорожает, планируется держать мороженое в ценовом сегменте «средний +». До начала запуска производства будут проводить пусконаладочные работы и тесты уже смонтированного оборудования.

Учеников тюменских школ, в рамках реализации программы «Пьем молоко», кормят полезным мороженым. В меню школьных столовых оно появилось уже 17 мая 2023 года.

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Компания «Ландис» потратила 70 миллионов рублей на запуск линии производства эскимо «Пломбир тюменский». Уже в марте на прилавках появится первая партия, рассказал коммерческий директор компании Александр Шамов. «В планах выпуск четырех видов новинок: эскимо пломбир ванильный в молочном и темном шоколаде, ванильно-шоколадный, а также ванильно-клубничный пломбир. Мороженое будет выпускаться из натуральных ингредиентов, согласно стандартам ГОСТ», — сообщил Шамов «РБК Тюмень». Уточняется, что на запуск линии производства было затрачено 70 миллионов рублей. По словам коммерческого директора, несмотря на то, что стоимость ингредиентов и упаковочных материалов постоянно дорожает, планируется держать мороженое в ценовом сегменте «средний +». До начала запуска производства будут проводить пусконаладочные работы и тесты уже смонтированного оборудования. Учеников тюменских школ, в рамках реализации программы «Пьем молоко», кормят полезным мороженым. В меню школьных столовых оно появилось уже 17 мая 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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