В Тюмени появится мороженое, на производство которого потрачено 70 миллионов

В марте на тюменских прилавках появится новое мороженое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Ландис» потратила 70 миллионов рублей на запуск линии производства эскимо «Пломбир тюменский». Уже в марте на прилавках появится первая партия, рассказал коммерческий директор компании Александр Шамов.

«В планах выпуск четырех видов новинок: эскимо пломбир ванильный в молочном и темном шоколаде, ванильно-шоколадный, а также ванильно-клубничный пломбир. Мороженое будет выпускаться из натуральных ингредиентов, согласно стандартам ГОСТ», — сообщил Шамов «РБК Тюмень». Уточняется, что на запуск линии производства было затрачено 70 миллионов рублей.

По словам коммерческого директора, несмотря на то, что стоимость ингредиентов и упаковочных материалов постоянно дорожает, планируется держать мороженое в ценовом сегменте «средний +». До начала запуска производства будут проводить пусконаладочные работы и тесты уже смонтированного оборудования.

Учеников тюменских школ, в рамках реализации программы «Пьем молоко», кормят полезным мороженым. В меню школьных столовых оно появилось уже 17 мая 2023 года.