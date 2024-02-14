В Кургане рассказали, как пройдет поквартирный обход во время выборов президента. Видео

В Кургане в предвыборном поквартирном обходе участвуют 2710 человек

15 февраля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Поквартирный обход в Кургане начнется 17 февраля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане в поквартирном обходе избирателей, который стартует 17 февраля, будут участвовать 2710 человек. Об этом рассказал председатель областной избирательной комиссии Роман Скиндерев на брифинге для журналистов, передает корреспондент URA.RU. «С 17 февраля стартует подомовой и поквартирный обход избирателей. Избирательной комиссией Курганской области определены обходчики — 2710 человек. Все они являются членами участковых избирательных комиссий. Их задача дойти до каждого избирателя в дома, квартиры, рассказать избирателям о предстоящих выборах, о кандидатах, способах голосования, времени голосования, избирательных участках», — сказал Скиндерев. Обходчики объяснят, как действовать, если избирателю требуется проголосовать дома или он не будет находится в дни голосования по месту жительства. Обход избирателей будет проходить в рабочие и в выходные дни с 10:00 до 20:00 часов. В рабочие дни обходы будут проводится преимущественно с 17:00 до 20:00. У каждого обходчика будет удостоверение (расположено на груди), значок, раздаточный материал о выборах.

В Кургане в поквартирном обходе избирателей, который стартует 17 февраля, будут участвовать 2710 человек. Об этом рассказал председатель областной избирательной комиссии Роман Скиндерев на брифинге для журналистов, передает корреспондент URA.RU. «С 17 февраля стартует подомовой и поквартирный обход избирателей. Избирательной комиссией Курганской области определены обходчики — 2710 человек. Все они являются членами участковых избирательных комиссий. Их задача дойти до каждого избирателя в дома, квартиры, рассказать избирателям о предстоящих выборах, о кандидатах, способах голосования, времени голосования, избирательных участках», — сказал Скиндерев. Обходчики объяснят, как действовать, если избирателю требуется проголосовать дома или он не будет находится в дни голосования по месту жительства. Обход избирателей будет проходить в рабочие и в выходные дни с 10:00 до 20:00 часов. В рабочие дни обходы будут проводится преимущественно с 17:00 до 20:00. У каждого обходчика будет удостоверение (расположено на груди), значок, раздаточный материал о выборах.