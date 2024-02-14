14 февраля 2024

Курганские власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в лесах

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области весной 2023 года горели леса Фото:
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Департамент природных ресурсов Курганской области закупит 14 новых видеокамер, которые будут отслеживать пожары в лесах. Об этом заявил замдиректора департамента природных ресурсов Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам.

«Сейчас установлено 30 видеокамер. Планируем увеличить их количество за счет областного бюджета еще на 14 камер. Также будет спутниковое космическое наблюдение Рослесхоза и плюс наземное патрулирование», — отметил Кондратов. Мониторить пожары в лесах также будут беспилотники.

URA.RU писало, что чиновники попросили дополнительную помощь для работы в пожароопасный сезон. Отмечается, что подчиненные губернатора запросили дисклокацию вертолета Ми-8, а также самолетов БЕ-200ЧС и ИЛ-76 на территории региона.

В Курганской области весной 2023 года произошли крупные пожары. Они уничтожили более 5000 домов и строений. 21 человек погиб.

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Департамент природных ресурсов Курганской области закупит 14 новых видеокамер, которые будут отслеживать пожары в лесах. Об этом заявил замдиректора департамента природных ресурсов Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам. «Сейчас установлено 30 видеокамер. Планируем увеличить их количество за счет областного бюджета еще на 14 камер. Также будет спутниковое космическое наблюдение Рослесхоза и плюс наземное патрулирование», — отметил Кондратов. Мониторить пожары в лесах также будут беспилотники. URA.RU писало, что чиновники попросили дополнительную помощь для работы в пожароопасный сезон. Отмечается, что подчиненные губернатора запросили дисклокацию вертолета Ми-8, а также самолетов БЕ-200ЧС и ИЛ-76 на территории региона. В Курганской области весной 2023 года произошли крупные пожары. Они уничтожили более 5000 домов и строений. 21 человек погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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