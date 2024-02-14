Курганские власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в лесах

Департамент природных ресурсов Курганской области закупит 14 новых видеокамер, которые будут отслеживать пожары в лесах. Об этом заявил замдиректора департамента природных ресурсов Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам.
«Сейчас установлено 30 видеокамер. Планируем увеличить их количество за счет областного бюджета еще на 14 камер. Также будет спутниковое космическое наблюдение Рослесхоза и плюс наземное патрулирование», — отметил Кондратов. Мониторить пожары в лесах также будут беспилотники.
URA.RU писало, что чиновники попросили дополнительную помощь для работы в пожароопасный сезон. Отмечается, что подчиненные губернатора запросили дисклокацию вертолета Ми-8, а также самолетов БЕ-200ЧС и ИЛ-76 на территории региона.
В Курганской области весной 2023 года произошли крупные пожары. Они уничтожили более 5000 домов и строений. 21 человек погиб.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.