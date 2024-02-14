Происшествия Пожары Курганские власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в лесах 15 февраля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 + В Курганской области весной 2023 года горели леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Департамент природных ресурсов Курганской области закупит 14 новых видеокамер, которые будут отслеживать пожары в лесах. Об этом заявил замдиректора департамента природных ресурсов Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам. «Сейчас установлено 30 видеокамер. Планируем увеличить их количество за счет областного бюджета еще на 14 камер. Также будет спутниковое космическое наблюдение Рослесхоза и плюс наземное патрулирование», — отметил Кондратов. Мониторить пожары в лесах также будут беспилотники. URA.RU писало, что чиновники попросили дополнительную помощь для работы в пожароопасный сезон. Отмечается, что подчиненные губернатора запросили дисклокацию вертолета Ми-8, а также самолетов БЕ-200ЧС и ИЛ-76 на территории региона. В Курганской области весной 2023 года произошли крупные пожары. Они уничтожили более 5000 домов и строений. 21 человек погиб. Департамент природных ресурсов Курганской области закупит 14 новых видеокамер, которые будут отслеживать пожары в лесах. Об этом заявил замдиректора департамента природных ресурсов Александр Кондратов, передает журналист URA.RU с комитета по аграрной политике и природным ресурсам. «Сейчас установлено 30 видеокамер. Планируем увеличить их количество за счет областного бюджета еще на 14 камер. Также будет спутниковое космическое наблюдение Рослесхоза и плюс наземное патрулирование», — отметил Кондратов. Мониторить пожары в лесах также будут беспилотники. URA.RU писало, что чиновники попросили дополнительную помощь для работы в пожароопасный сезон. Отмечается, что подчиненные губернатора запросили дисклокацию вертолета Ми-8, а также самолетов БЕ-200ЧС и ИЛ-76 на территории региона. В Курганской области весной 2023 года произошли крупные пожары. Они уничтожили более 5000 домов и строений. 21 человек погиб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям