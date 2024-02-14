Курганской области выделили сотни миллионов рублей на борьбу с будущими пожарами

15 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

На борьбу с пожарами Курганская область получит 205 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году Курганской области на противопожарные мероприятия, в частности, на тушение лесных пожаров было выделено 205 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды по региону Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU. «Было выделено финансирование в размере 205 млн рублей за счет федеральных средств. На авиационный мониторинг — 8 млн рублей, на противопожарные мероприятия — 18,2 млн. Вводится новый федеральный проект для мониторинга с помощью квадрокоптеров [БПЛА], которые осуществляют контроль за нарушением законодательства, на их приобретение выделено 15 млн рублей», — заявил Кондратов. Также, на комитете он отметил, что численность людей в пожарных формированиях также была увеличена. Кроме этого, он отметил, что из областного бюджета на противопожарные меры поступили средства в размере 75 млн рублей. Также деньги были выделены на приобретение техники и оборудования. «Приобретены и ожидается поставка в ближайшее время: двух тракторов, радиостанции, бензопилы и лесопатрульного комплекса», — уточнил Кондратов. Ранее URA.RU писало, что Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел в Кургане совещание, которое было посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На заседании, он называл основными причинами ЧП нарушения пожарной безопасности, плохую подготовку к пожароопасному сезону, не оперативную реакцию на сообщения от населения и отсутствие мониторинга лесопожарной обстановки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганской области на противопожарные мероприятия, в частности, на тушение лесных пожаров было выделено 205 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды по региону Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU. «Было выделено финансирование в размере 205 млн рублей за счет федеральных средств. На авиационный мониторинг — 8 млн рублей, на противопожарные мероприятия — 18,2 млн. Вводится новый федеральный проект для мониторинга с помощью квадрокоптеров [БПЛА], которые осуществляют контроль за нарушением законодательства, на их приобретение выделено 15 млн рублей», — заявил Кондратов. Также, на комитете он отметил, что численность людей в пожарных формированиях также была увеличена. Кроме этого, он отметил, что из областного бюджета на противопожарные меры поступили средства в размере 75 млн рублей. Также деньги были выделены на приобретение техники и оборудования. «Приобретены и ожидается поставка в ближайшее время: двух тракторов, радиостанции, бензопилы и лесопатрульного комплекса», — уточнил Кондратов. Ранее URA.RU писало, что Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел в Кургане совещание, которое было посвящено подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На заседании, он называл основными причинами ЧП нарушения пожарной безопасности, плохую подготовку к пожароопасному сезону, не оперативную реакцию на сообщения от населения и отсутствие мониторинга лесопожарной обстановки.