Федеральные руководители проверят готовность УрФО к предотвращению катастроф

06 февраля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Совещание с руководителями ведомств проводит глава Совбеза Николай Патрушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курган прибыл десант федеральных руководителей — 6 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет совещание о готовности УрФО к предотвращению различных ЧП. Как передает корреспондент URA.RU, Патрушев лично прибыл в город. «Также участниками совещания станут полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы Ростехнадзора Дмитрий Фролов, замминистра МЧС Анатолий Супруновский, замминистра экологии Павел Барышев, замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий, замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин, заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев», — сообщает корреспондент. Также в мероприятии примут участие представители МВД и ФСБ. Патрушев ежегодно посещает каждый федеральный округ. В УрФО он был год назад — на одном из промышленных предприятий Челябинска проводилось совещание, посвященное обеспечению технологического суверенитета России.

В Курган прибыл десант федеральных руководителей — 6 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет совещание о готовности УрФО к предотвращению различных ЧП. Как передает корреспондент URA.RU, Патрушев лично прибыл в город. «Также участниками совещания станут полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы Ростехнадзора Дмитрий Фролов, замминистра МЧС Анатолий Супруновский, замминистра экологии Павел Барышев, замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий, замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин, заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев», — сообщает корреспондент. Также в мероприятии примут участие представители МВД и ФСБ. Патрушев ежегодно посещает каждый федеральный округ. В УрФО он был год назад — на одном из промышленных предприятий Челябинска проводилось совещание, посвященное обеспечению технологического суверенитета России.