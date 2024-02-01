Пермский экс-прокурор, претендующий на пост главы КСП, прошел согласование в Москве

В Москве согласовали кандидатуру Александра Белых на пост главы пермской КСП

Александра Белых официально назначат главой КСП 15 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший прокурор Пермского края Александр Белых прошел согласование в Счетной палате. Сегодня 1 февраля у него было собеседование, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона.

«Согласован. Вопросов комиссии не было. Дали несколько рекомендаций, сказали, что готовы к взаимодействию», — отметил инсайдер.

URA.RU направило запросы в Счетную палату РФ. На момент публикации ответ не был получен. У действующего руководителя КСП Геннадия Тушнолобова закончился срок контракта. Кандидатуру экс-прокурора Белых предложил губернатор Дмитрий Махонин, заксобрание поддержало предложение. Собеседование в Счетной палате затягивалось, и в политэлитах были сомнения по поводу согласования Белых. Ожидается, что заксобрание назначит его на пленарном заседании 15 февраля.