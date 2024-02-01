Пермский экс-прокурор, претендующий на пост главы КСП, прошел согласование в Москве

В Москве согласовали кандидатуру Александра Белых на пост главы пермской КСП
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, табличка, контрольно-счетная палата
Александра Белых официально назначат главой КСП 15 февраля Фото:

Бывший прокурор Пермского края Александр Белых прошел согласование в Счетной палате. Сегодня 1 февраля у него было собеседование, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона.

«Согласован. Вопросов комиссии не было. Дали несколько рекомендаций, сказали, что готовы к взаимодействию», — отметил инсайдер.

URA.RU направило запросы в Счетную палату РФ. На момент публикации ответ не был получен. У действующего руководителя КСП Геннадия Тушнолобова закончился срок контракта. Кандидатуру экс-прокурора Белых предложил губернатор Дмитрий Махонин, заксобрание поддержало предложение. Собеседование в Счетной палате затягивалось, и в политэлитах были сомнения по поводу согласования Белых. Ожидается, что заксобрание назначит его на пленарном заседании 15 февраля.

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Бывший прокурор Пермского края Александр Белых прошел согласование в Счетной палате. Сегодня 1 февраля у него было собеседование, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона. «Согласован. Вопросов комиссии не было. Дали несколько рекомендаций, сказали, что готовы к взаимодействию», — отметил инсайдер. URA.RU направило запросы в Счетную палату РФ. На момент публикации ответ не был получен. У действующего руководителя КСП Геннадия Тушнолобова закончился срок контракта. Кандидатуру экс-прокурора Белых предложил губернатор Дмитрий Махонин, заксобрание поддержало предложение. Собеседование в Счетной палате затягивалось, и в политэлитах были сомнения по поводу согласования Белых. Ожидается, что заксобрание назначит его на пленарном заседании 15 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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