14 февраля 2024

В Тюмени взлетели цены на морепродукты

Стоимость килограмма креветок в Тюмени доходит до двух тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Винный бар Невинные люди. Екатеринбург, блюдо, креветки, ресторан, еда, подача, жюльен, жюлбен
Минимальная стоимость килограмма креветок в Тюмени — 599 рублей Фото:

В Тюмени стоимость килограмма креветок доходит до двух тысяч рублей. Еще в конце декабря максимальная стоимость за аналогичный вес составляла 1 000 рублей. Цены на товары указаны в приложении по доставке продуктов.

«Креветки королевские, с хвостом, замороженные. Стоимость: 1 799 рублей, 00 копеек», — такая цена за килограмм товара указана в одном из тюменских супермаркетов. При этом, в конце декабря максимальная стоимость упаковки креветок за этот же вес составляла 1 000 рублей.

В конце года минимальная стоимость килограмма креветок в тюменских супермаркетах составляла 500 рублей за килограмм. В середине февраля эта цена поднялась до 599 рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени стоимость килограмма креветок доходит до двух тысяч рублей. Еще в конце декабря максимальная стоимость за аналогичный вес составляла 1 000 рублей. Цены на товары указаны в приложении по доставке продуктов. «Креветки королевские, с хвостом, замороженные. Стоимость: 1 799 рублей, 00 копеек», — такая цена за килограмм товара указана в одном из тюменских супермаркетов. При этом, в конце декабря максимальная стоимость упаковки креветок за этот же вес составляла 1 000 рублей. В конце года минимальная стоимость килограмма креветок в тюменских супермаркетах составляла 500 рублей за килограмм. В середине февраля эта цена поднялась до 599 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...