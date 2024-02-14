В Тюмени взлетели цены на морепродукты

В Тюмени стоимость килограмма креветок доходит до двух тысяч рублей. Еще в конце декабря максимальная стоимость за аналогичный вес составляла 1 000 рублей. Цены на товары указаны в приложении по доставке продуктов.
«Креветки королевские, с хвостом, замороженные. Стоимость: 1 799 рублей, 00 копеек», — такая цена за килограмм товара указана в одном из тюменских супермаркетов. При этом, в конце декабря максимальная стоимость упаковки креветок за этот же вес составляла 1 000 рублей.
В конце года минимальная стоимость килограмма креветок в тюменских супермаркетах составляла 500 рублей за килограмм. В середине февраля эта цена поднялась до 599 рублей.
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