В Тюмени взлетели цены на морепродукты

Стоимость килограмма креветок в Тюмени доходит до двух тысяч рублей

15 февраля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Минимальная стоимость килограмма креветок в Тюмени — 599 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени стоимость килограмма креветок доходит до двух тысяч рублей. Еще в конце декабря максимальная стоимость за аналогичный вес составляла 1 000 рублей. Цены на товары указаны в приложении по доставке продуктов. «Креветки королевские, с хвостом, замороженные. Стоимость: 1 799 рублей, 00 копеек», — такая цена за килограмм товара указана в одном из тюменских супермаркетов. При этом, в конце декабря максимальная стоимость упаковки креветок за этот же вес составляла 1 000 рублей. В конце года минимальная стоимость килограмма креветок в тюменских супермаркетах составляла 500 рублей за килограмм. В середине февраля эта цена поднялась до 599 рублей.

В Тюмени стоимость килограмма креветок доходит до двух тысяч рублей. Еще в конце декабря максимальная стоимость за аналогичный вес составляла 1 000 рублей. Цены на товары указаны в приложении по доставке продуктов. «Креветки королевские, с хвостом, замороженные. Стоимость: 1 799 рублей, 00 копеек», — такая цена за килограмм товара указана в одном из тюменских супермаркетов. При этом, в конце декабря максимальная стоимость упаковки креветок за этот же вес составляла 1 000 рублей. В конце года минимальная стоимость килограмма креветок в тюменских супермаркетах составляла 500 рублей за килограмм. В середине февраля эта цена поднялась до 599 рублей.