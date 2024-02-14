В Пермском крае ликвидировали северный поселок, куда ссылали кулаков

С карты Пермского края исчез поселок Сюзьва в Коми-округе

Из поселка переселили 37 семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты заксобрания Пермского края упразднили поселок Сюзьва в Юрлинском районе Коми-округа. Решение было принято 15 февраля во втором, окончательном чтении. Сюзьва была образована в 30-е куда. Сюда ссылали кулаков из Белорусии и Северного Кавказа, а также спецпереселенцев из числа польских военных. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.

«Ко второму чтению поступила одна поправка. Предлагаем принять проект закона во втором чтении», — отметил докладчик по вопросу депутат Николай Благов.

Расселять поселок начали в 2022 году. Там в тот момент было 37 семей. Они переехали в Юрлу, Кудымкар, Пермь, Юго-Камский, Соликамск, Кукуштан, Нытву. Признаков жизнедеятельности сейчас в поселке нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Юсьве жители просят ликвидировать их деревни ради подключения к газу