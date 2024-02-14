14 февраля 2024

В Пермском крае ликвидировали северный поселок, куда ссылали кулаков

С карты Пермского края исчез поселок Сюзьва в Коми-округе
© Служба новостей «URA.RU»
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Из поселка переселили 37 семей Фото:

Депутаты заксобрания Пермского края упразднили поселок Сюзьва в Юрлинском районе Коми-округа. Решение было принято 15 февраля во втором, окончательном чтении. Сюзьва была образована в 30-е куда. Сюда ссылали кулаков из Белорусии и Северного Кавказа, а также спецпереселенцев из числа польских военных. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.

«Ко второму чтению поступила одна поправка. Предлагаем принять проект закона во втором чтении», — отметил докладчик по вопросу депутат Николай Благов.

Расселять поселок начали в 2022 году. Там в тот момент было 37 семей. Они переехали в Юрлу, Кудымкар, Пермь, Юго-Камский, Соликамск, Кукуштан, Нытву. Признаков жизнедеятельности сейчас в поселке нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Юсьве жители просят ликвидировать их деревни ради подключения к газу

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Депутаты заксобрания Пермского края упразднили поселок Сюзьва в Юрлинском районе Коми-округа. Решение было принято 15 февраля во втором, окончательном чтении. Сюзьва была образована в 30-е куда. Сюда ссылали кулаков из Белорусии и Северного Кавказа, а также спецпереселенцев из числа польских военных. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Ко второму чтению поступила одна поправка. Предлагаем принять проект закона во втором чтении», — отметил докладчик по вопросу депутат Николай Благов. Расселять поселок начали в 2022 году. Там в тот момент было 37 семей. Они переехали в Юрлу, Кудымкар, Пермь, Юго-Камский, Соликамск, Кукуштан, Нытву. Признаков жизнедеятельности сейчас в поселке нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Юсьве жители просят ликвидировать их деревни ради подключения к газу
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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