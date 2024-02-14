14 февраля 2024

Участница «Холостяка» поддержала смертельно больного тюменского мальчика

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День благотворительности от фонда «Дети России» - ЯЗнаюЯПонимаю. Екатеринбург, благотворительность, сбор средств, сбор денег, деньги, рубли
Блогер призвала подписчиков жертвовать деньги и обещала приехать к мальчику в Тюмень Фото:

Участника шоу «Холостяк» (в котором главным героем был Тимати) Адель Вейгель поддержала смертельно больного тюменца Святослава Тропынина и призвала своих подписчиков жертвовать деньги на лечение ребенка. О мальчике блогер рассказала в одном из видео на своем YouTube-канале.

«Диагноз Святослава — миодистрофия Дюшена. Очень редкое заболевание. Мальчишка суперклассный! Я на него смотрю и чувствую, какой настоящий пацан растет. Время идет на считанные минуты и секунды. Чтобы помочь вы можете перейти на его страничку, там указаны все реквизиты. Я обязательно приеду к Святославу в Тюмень!» — рассказала девушка в одном из своих видео на YouTube.

На лечение Святослава Тропынина требуется 281 млн рублей. На момент публикации материала осталось собрать 138 190 400 рублей. В ожидании лечения у мальчика постепенно отмирают мышцы. Если ему не помочь, то в результате болезнь может привести к смертельному исходу. Подробности — в telegram-канале saveslava2023.

Ранее URA.RU писало, что к истории Святослава привлекли внимание общественности и другие популярные люди. В частности, певица Ханна и актеры сериала «Слово пацана».

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Участника шоу «Холостяк» (в котором главным героем был Тимати) Адель Вейгель поддержала смертельно больного тюменца Святослава Тропынина и призвала своих подписчиков жертвовать деньги на лечение ребенка. О мальчике блогер рассказала в одном из видео на своем YouTube-канале. «Диагноз Святослава — миодистрофия Дюшена. Очень редкое заболевание. Мальчишка суперклассный! Я на него смотрю и чувствую, какой настоящий пацан растет. Время идет на считанные минуты и секунды. Чтобы помочь вы можете перейти на его страничку, там указаны все реквизиты. Я обязательно приеду к Святославу в Тюмень!» — рассказала девушка в одном из своих видео на YouTube. На лечение Святослава Тропынина требуется 281 млн рублей. На момент публикации материала осталось собрать 138 190 400 рублей. В ожидании лечения у мальчика постепенно отмирают мышцы. Если ему не помочь, то в результате болезнь может привести к смертельному исходу. Подробности — в telegram-канале saveslava2023. Ранее URA.RU писало, что к истории Святослава привлекли внимание общественности и другие популярные люди. В частности, певица Ханна и актеры сериала «Слово пацана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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