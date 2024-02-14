Участница «Холостяка» поддержала смертельно больного тюменского мальчика

15 февраля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Блогер призвала подписчиков жертвовать деньги и обещала приехать к мальчику в Тюмень Фото: Александр Мамаев © URA.RU Участника шоу «Холостяк» (в котором главным героем был Тимати) Адель Вейгель поддержала смертельно больного тюменца Святослава Тропынина и призвала своих подписчиков жертвовать деньги на лечение ребенка. О мальчике блогер рассказала в одном из видео на своем YouTube-канале. «Диагноз Святослава — миодистрофия Дюшена. Очень редкое заболевание. Мальчишка суперклассный! Я на него смотрю и чувствую, какой настоящий пацан растет. Время идет на считанные минуты и секунды. Чтобы помочь вы можете перейти на его страничку, там указаны все реквизиты. Я обязательно приеду к Святославу в Тюмень!» — рассказала девушка в одном из своих видео на YouTube. На лечение Святослава Тропынина требуется 281 млн рублей. На момент публикации материала осталось собрать 138 190 400 рублей. В ожидании лечения у мальчика постепенно отмирают мышцы. Если ему не помочь, то в результате болезнь может привести к смертельному исходу. Подробности — в telegram-канале saveslava2023. Ранее URA.RU писало, что к истории Святослава привлекли внимание общественности и другие популярные люди. В частности, певица Ханна и актеры сериала «Слово пацана».

Участника шоу «Холостяк» (в котором главным героем был Тимати) Адель Вейгель поддержала смертельно больного тюменца Святослава Тропынина и призвала своих подписчиков жертвовать деньги на лечение ребенка. О мальчике блогер рассказала в одном из видео на своем YouTube-канале. «Диагноз Святослава — миодистрофия Дюшена. Очень редкое заболевание. Мальчишка суперклассный! Я на него смотрю и чувствую, какой настоящий пацан растет. Время идет на считанные минуты и секунды. Чтобы помочь вы можете перейти на его страничку, там указаны все реквизиты. Я обязательно приеду к Святославу в Тюмень!» — рассказала девушка в одном из своих видео на YouTube. На лечение Святослава Тропынина требуется 281 млн рублей. На момент публикации материала осталось собрать 138 190 400 рублей. В ожидании лечения у мальчика постепенно отмирают мышцы. Если ему не помочь, то в результате болезнь может привести к смертельному исходу. Подробности — в telegram-канале saveslava2023. Ранее URA.RU писало, что к истории Святослава привлекли внимание общественности и другие популярные люди. В частности, певица Ханна и актеры сериала «Слово пацана».