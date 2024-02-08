Певица Ханна призвала подписчиков помочь смертельно больному мальчику из Тюмени

09 февраля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Певица не осталась в стороне от проблемы маленького тюменца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполнительница Ханна призвала своих подписчиков пожертвовать деньги на лечение мальчика из Тюмени — Святослава Тропынина, у которого диагностирована миодистрофия Дюшенна. Видео с призывом о помощи певица разместила в своих социальных сетях. «Я знаю, что такие сторис часто пролистывают. Наверное, каждый просто боится, что это коснется его. Но я очень прошу вас досмотреть до конца. Мы все сейчас собираем денежки для прекрасного мальчика Святослава, которому нужна огромная сумма на лечение. Если каждый из нас хотя бы немножко примет участие, будет шанс спасти этого ребенка», — обратилась к подписчикам певица в своих социальных сетях. Речь идет о сборе средств для юного тюменца Святослава Тропынина. У мальчика смертельно опасная миодистрофия Дюшенна, которая постепенно убивает его мышцы. В настоящее время семье ребенка нужно собрать еще 175,3 млн рублей. Общая сумма, необходимая для лечения — 281 млн рублей. Подробности можно найти в telegram-канале saveslava2023. Ранее URA.RU писало, что на помощь больному мальчику уже приходили звезды сериала «Слово пацана». А сам ребенок просил поддержки от репера Басты.

Исполнительница Ханна призвала своих подписчиков пожертвовать деньги на лечение мальчика из Тюмени — Святослава Тропынина, у которого диагностирована миодистрофия Дюшенна. Видео с призывом о помощи певица разместила в своих социальных сетях. «Я знаю, что такие сторис часто пролистывают. Наверное, каждый просто боится, что это коснется его. Но я очень прошу вас досмотреть до конца. Мы все сейчас собираем денежки для прекрасного мальчика Святослава, которому нужна огромная сумма на лечение. Если каждый из нас хотя бы немножко примет участие, будет шанс спасти этого ребенка», — обратилась к подписчикам певица в своих социальных сетях. Речь идет о сборе средств для юного тюменца Святослава Тропынина. У мальчика смертельно опасная миодистрофия Дюшенна, которая постепенно убивает его мышцы. В настоящее время семье ребенка нужно собрать еще 175,3 млн рублей. Общая сумма, необходимая для лечения — 281 млн рублей. Подробности можно найти в telegram-канале saveslava2023. Ранее URA.RU писало, что на помощь больному мальчику уже приходили звезды сериала «Слово пацана». А сам ребенок просил поддержки от репера Басты.