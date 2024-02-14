Что известно о возможном визите Путина в Свердловскую область

В Свердловской области ждут визит Путина

15 февраля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин был в Свердловской области 14 раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина В Свердловской области в ближайшее время ожидают российского президента Владимира Путина. По предварительным данным, основная часть повестки его визита может быть связана с Нижним Тагилом и Верхней Пышмой. Вместе с президентом на Урал также могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Что известно о визите первого лица государства — в сбойке URA.RU. С чего все началось О том, что Путина ждут в регионе, URA.RU сообщило еще 26 января. Тогда инсайдеры агентства называли Нижний Тагил и Верхнюю Пышму в числе городов, которые президент якобы планирует посетить. Екатеринбург назывался тоже, но остается под вопросом до сих пор. Слухи про Челябинск и «Москвич» В начале февраля стало известно, что Путин может прилететь в Свердловскую область в середине месяца. Один из источников URA.RU тогда говорил, что свердловские госслужащие между собой обсуждают необычный план главы государства: якобы, отработав в Екатеринбурге, он может отправиться на машине в Челябинскую область — на «Москвиче». Самоизоляция Куйвашева 8 февраля появилась информация, что губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию. В департаменте информполитики не подтверждали это, но с тех пор на публике глава региона не появлялся. Уборка городов С начала недели мэрия Екатеринбурга начала активно готовить гостевой маршрут из аэропорта Кольцово в центр города. На ул. Розы Люксембург, например, экстренно сносят незаконные киоски. В это же время активничали коммунальные службы Нижнего Тагила. Усиление мер безопасности на «Уралвагонзаводе» На фоне слухов о возможном визите Путина сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начали сдавать ПЦР-тесты. Также рабочим сообщили, что 15 февраля будут закрыты кассы. Их просили забирать зарплату заранее, либо чуть позже. Официальных комментариев от руководства УВЗ не было. Спецборт в Екатеринбурге Приезд Путина отразился и на работе полицейских. 14 февраля их мобилизовали для усиленной работы в аэропорту Кольцово и Екатеринбурге. В тот же день под Екатеринбургом приземлился правительственный спецборт. А через пару часов на улицах города был замечен президентский кортеж. Машины доставили 12 февраля из гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО). Собянин и глава РЖД Белозеров Вместе с Путиным на Урал могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. В компании главы государства они могут посетить верхнепышминский завод «Уральские локомотивы», который производит современные электропоезда. Перед визитом Путина URA.RU собрало подборку предыдущих его поездок в Свердловскую область. В каких годах он был на Урале, что видел и с кем встречался — в материале агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области в ближайшее время ожидают российского президента Владимира Путина. По предварительным данным, основная часть повестки его визита может быть связана с Нижним Тагилом и Верхней Пышмой. Вместе с президентом на Урал также могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Что известно о визите первого лица государства — в сбойке URA.RU. О том, что Путина ждут в регионе, URA.RU сообщило еще 26 января. Тогда инсайдеры агентства называли Нижний Тагил и Верхнюю Пышму в числе городов, которые президент якобы планирует посетить. Екатеринбург назывался тоже, но остается под вопросом до сих пор. В начале февраля стало известно, что Путин может прилететь в Свердловскую область в середине месяца. Один из источников URA.RU тогда говорил, что свердловские госслужащие между собой обсуждают необычный план главы государства: якобы, отработав в Екатеринбурге, он может отправиться на машине в Челябинскую область — на «Москвиче». 8 февраля появилась информация, что губернатор Евгений Куйвашев ушел на самоизоляцию. В департаменте информполитики не подтверждали это, но с тех пор на публике глава региона не появлялся. С начала недели мэрия Екатеринбурга начала активно готовить гостевой маршрут из аэропорта Кольцово в центр города. На ул. Розы Люксембург, например, экстренно сносят незаконные киоски. В это же время активничали коммунальные службы Нижнего Тагила. На фоне слухов о возможном визите Путина сотрудники «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начали сдавать ПЦР-тесты. Также рабочим сообщили, что 15 февраля будут закрыты кассы. Их просили забирать зарплату заранее, либо чуть позже. Официальных комментариев от руководства УВЗ не было. Приезд Путина отразился и на работе полицейских. 14 февраля их мобилизовали для усиленной работы в аэропорту Кольцово и Екатеринбурге. В тот же день под Екатеринбургом приземлился правительственный спецборт. А через пару часов на улицах города был замечен президентский кортеж. Машины доставили 12 февраля из гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО). Вместе с Путиным на Урал могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. В компании главы государства они могут посетить верхнепышминский завод «Уральские локомотивы», который производит современные электропоезда. Перед визитом Путина URA.RU собрало подборку предыдущих его поездок в Свердловскую область. В каких годах он был на Урале, что видел и с кем встречался — в материале агентства.