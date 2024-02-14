Две тюменских семьи получат награду от Владимира Путина

Владимир Путин наградил две тюменских семьи медалями ордена «Родительская слава»

Тюменцы получат награду от Владимира Путина за сохранение семейных ценностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две семьи из Тюменской области удостоены медалей ордена «Родительская Слава». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Наградить медалью ордена „Родительская слава“ 12 человек. В их числе — Игоря и Светлану Моргуновых, Руслана и Эльвиру Сабировых из Тюменской области», — говорится в документе.

Известно, что медаль ордена присуждается за достойное воспитание 4 и более детей, а также за сохранение семейных ценностей. Ранее URA.RU рассказало, что такой медали уже удостоились две семьи из Тюменской области.