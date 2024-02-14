14 февраля 2024

Вице-губернатор ХМАО пообещал построить жилье нового формата в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание штаба. Нижневартовск, ислаев азат
Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пообещал построить жилье нового формата в Сургуте Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев заявил, что жилье, которое будет построено в инновационном научно-технологическом центре «Юнити парк» в Сургуте будет соответствовать всем современным стандартам. Сама идея возведения ИНТЦ была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Мы создаем новый стандарт жилья в округе. Это город в городе и новый подход к строительству. Это должна быть застройка максимум 8 этажей. Мы стремимся к доступному городу, где можно будет и работать, и жить, и получать все необходимые блага в течение 15-минутной пешей доступности. <…> Планируется строительство более 170 000 метров квадратных жилья», — цитирует Ислаева Стройкомплекс Югры.

Постановление о создании инновационного научно-технического центра «Юнити Парк» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2023 году. «Юнити Парк» создается по поручению президента РФ Владимира Путина.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев заявил, что жилье, которое будет построено в инновационном научно-технологическом центре «Юнити парк» в Сургуте будет соответствовать всем современным стандартам. Сама идея возведения ИНТЦ была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Мы создаем новый стандарт жилья в округе. Это город в городе и новый подход к строительству. Это должна быть застройка максимум 8 этажей. Мы стремимся к доступному городу, где можно будет и работать, и жить, и получать все необходимые блага в течение 15-минутной пешей доступности. <…> Планируется строительство более 170 000 метров квадратных жилья», — цитирует Ислаева Стройкомплекс Югры. Постановление о создании инновационного научно-технического центра «Юнити Парк» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2023 году. «Юнити Парк» создается по поручению президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...