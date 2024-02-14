Вице-губернатор ХМАО пообещал построить жилье нового формата в Сургуте

15 февраля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пообещал построить жилье нового формата в Сургуте Фото: Влад Суханов © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев заявил, что жилье, которое будет построено в инновационном научно-технологическом центре «Юнити парк» в Сургуте будет соответствовать всем современным стандартам. Сама идея возведения ИНТЦ была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».



«Мы создаем новый стандарт жилья в округе. Это город в городе и новый подход к строительству. Это должна быть застройка максимум 8 этажей. Мы стремимся к доступному городу, где можно будет и работать, и жить, и получать все необходимые блага в течение 15-минутной пешей доступности. <…> Планируется строительство более 170 000 метров квадратных жилья», — цитирует Ислаева Стройкомплекс Югры.



Постановление о создании инновационного научно-технического центра «Юнити Парк» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2023 году. «Юнити Парк» создается по поручению президента РФ Владимира Путина.

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев заявил, что жилье, которое будет построено в инновационном научно-технологическом центре «Юнити парк» в Сургуте будет соответствовать всем современным стандартам. Сама идея возведения ИНТЦ была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «Мы создаем новый стандарт жилья в округе. Это город в городе и новый подход к строительству. Это должна быть застройка максимум 8 этажей. Мы стремимся к доступному городу, где можно будет и работать, и жить, и получать все необходимые блага в течение 15-минутной пешей доступности. <…> Планируется строительство более 170 000 метров квадратных жилья», — цитирует Ислаева Стройкомплекс Югры. Постановление о создании инновационного научно-технического центра «Юнити Парк» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2023 году. «Юнити Парк» создается по поручению президента РФ Владимира Путина.