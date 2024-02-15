Песков раскрыл детали визита Путина в Свердловскую область

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Свердловскую область посетит предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, является главным поставщиком танков для Минобороны РФ), где осмотрит новые цеха, а также Верхнюю Пышму. В последней точке маршрута он проведет совещание, посвященное развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На „Уралвагонзаводе“ президент осмотрит новый цех, пообщается с рабочими. Затем будет перелет в Верхнюю Пышму, там же — совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Основной доклад будет делать [министр транспорта] Виталий Савельев», — рассказал Песков. В Верхней Пышме делегация посетит завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара»).
Вместе с Путиным и Савельевым в Свердловской области работают также глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Сбербанка» Герман Греф. И еще в рабочей поездке главу государства сопровождает его полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
О возможной поездке Владимира Путина в Свердловскую область URA.RU сообщило 7 февраля. Вся информация о визите российского лидера — в онлайн-трансляции.
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