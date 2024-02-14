В Свердловской области ждут Путина. Онлайн-трансляция

15 февраля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Последний раз Владимир Путин был в Свердловской области в 2019 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина В ближайшее время в Свердловскую область может прилететь президент России Владимир Путин. По предварительным данным, он может посетить Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Вместе с ним на Урал могут приехать как минимум глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. URA.RU собирает всю информацию о визите главы государства на Урал в онлайн-трансляции. 12:10 Борт специального летного отряда «Россия», по данным Flightradar24, летит в сторону Екатеринбурга. Скрин: Flightradar24 12:03 Перед возможным визитом Путина URA.RU собрало подборку предыдущих его поездок в Свердловскую область. В каких годах он был на Урале, что видел и с кем встречался — в материале агентства.

В ближайшее время в Свердловскую область может прилететь президент России Владимир Путин. По предварительным данным, он может посетить Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Вместе с ним на Урал могут приехать как минимум глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. URA.RU собирает всю информацию о визите главы государства на Урал в онлайн-трансляции. 12:10 15.02.2024 Борт специального летного отряда «Россия», по данным Flightradar24, летит в сторону Екатеринбурга. 12:03 15.02.2024 Перед возможным визитом Путина URA.RU собрало подборку предыдущих его поездок в Свердловскую область. В каких годах он был на Урале, что видел и с кем встречался — в материале агентства.