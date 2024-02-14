В ближайшее время в Свердловскую область может прилететь президент России Владимир Путин. По предварительным данным, он может посетить Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. Вместе с ним на Урал могут приехать как минимум глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. URA.RU собирает всю информацию о визите главы государства на Урал в онлайн-трансляции.
12:10 15.02.2024 Борт специального летного отряда «Россия», по данным Flightradar24, летит в сторону Екатеринбурга.
12:03 15.02.2024 Перед возможным визитом Путина URA.RU собрало подборку предыдущих его поездок в Свердловскую область. В каких годах он был на Урале, что видел и с кем встречался — в материале агентства.
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