Кто прилетел с Путиным в Свердловскую область

Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в Свердловскую область прилетели мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров (их URA.RU анонсировало накануне), глава Сбербанка Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Об этом на брифинге журналистам рассказал представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
«[Министр транспорта] Виталий Савельев, [глава Сбербанка] Герман Греф — с точки зрения финансирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт — Петербург, [мэр Москвы] Сергей Собянин, [глава РЖД] Олег Белозеров», — сказал Песков.
Фамилию вице-премьера РФ Дениса Мантурова — куратора УрФО в правительстве — он не назвал. По данным агентства, местные чиновники обсуждали его прилет с утра 15 февраля.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.