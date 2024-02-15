Кто прилетел с Путиным в Свердловскую область

Вместе с Путиным в Свердловской области Собянин, Греф, глава РЖД и министр
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Владимир Путин был в Свердловской области 14 раз Фото:

Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в Свердловскую область прилетели мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров (их URA.RU анонсировало накануне), глава Сбербанка Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Об этом на брифинге журналистам рассказал представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.

«[Министр транспорта] Виталий Савельев, [глава Сбербанка] Герман Греф — с точки зрения финансирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт — Петербург, [мэр Москвы] Сергей Собянин, [глава РЖД] Олег Белозеров», — сказал Песков.

Фамилию вице-премьера РФ Дениса Мантурова — куратора УрФО в правительстве — он не назвал. По данным агентства, местные чиновники обсуждали его прилет с утра 15 февраля.

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Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в Свердловскую область прилетели мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров (их URA.RU анонсировало накануне), глава Сбербанка Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Об этом на брифинге журналистам рассказал представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. «[Министр транспорта] Виталий Савельев, [глава Сбербанка] Герман Греф — с точки зрения финансирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт — Петербург, [мэр Москвы] Сергей Собянин, [глава РЖД] Олег Белозеров», — сказал Песков. Фамилию вице-премьера РФ Дениса Мантурова — куратора УрФО в правительстве — он не назвал. По данным агентства, местные чиновники обсуждали его прилет с утра 15 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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