В Свердловской области вместе с Путиным ждут Собянина и главу РЖД

14 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

В последний раз Олег Белозеров (слева) и Сергей Собянин были в регионе в 2023-м Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в Свердловскую область могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Эту информацию, появившуюся в анонимных telegram-каналах, URA.RU подтвердили источники, близкие к свердловскому правительству и РЖД. По предварительным данным, Собянин и Белозеров в компании главы государства могут посетить верхнепышминский завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара»), который производит современные электропоезда. При этом в СвЖД и «Синаре» от комментариев воздерживаются. О том, что у Путина на середину февраля запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. Что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург, агентство рассказывало еще в конце января. В последний раз Путин приезжал в Свердловскую область в 2019 году, Белозеров в августе 2023-го (представлял нового начальника СвЖД Павла Бурцева), а Собянин, который считается старшим товарищем Куйвашева, — в июле 2023-го. Глава столицы посещал выставку «Иннопром».

Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в Свердловскую область могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин. Эту информацию, появившуюся в анонимных telegram-каналах, URA.RU подтвердили источники, близкие к свердловскому правительству и РЖД. По предварительным данным, Собянин и Белозеров в компании главы государства могут посетить верхнепышминский завод «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара»), который производит современные электропоезда. При этом в СвЖД и «Синаре» от комментариев воздерживаются. О том, что у Путина на середину февраля запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. Что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург, агентство рассказывало еще в конце января. В последний раз Путин приезжал в Свердловскую область в 2019 году, Белозеров в августе 2023-го (представлял нового начальника СвЖД Павла Бурцева), а Собянин, который считается старшим товарищем Куйвашева, — в июле 2023-го. Глава столицы посещал выставку «Иннопром».