Пермского педагога, обвиняемого в домогательствах к ученице, ждут в школе

15 февраля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

В детской школе искусств педагога ждут для разъяснений (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Очерской детской школе искусств (Пермский край), педагога которой обвиняют в домогательствах к ученице, прокомментировали ситуацию. По словам директора учреждения Галины Артемовой, жалоб на учителя никогда не поступало. Сегодня он должен прийти на занятия. «За все 42 года на него не было жалоб ни от родителей, ни от детей, ни от других педагогов», — сообщила Артемова порталу 59.ru. По ее словам, педагог должен прийти сегодня на занятия к 14 часам. Тогда она намерена поговорить с ним. Директор школы подчеркнула, что жалоб от родителей девочки, к которой якобы приставал мужчина, также не поступало. Сама она в этом учебном году она не приходила в школу, поэтому ее отчислили. Артемова ждет официальной информации о ситуации от Следственного комитета. Ранее, как рассказывало URA.RU, telegram-канал Mash сообщил, что якобы преподаватель делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Узнав об этом, родители обратились в полицию. Сам учитель оставил в соцсетях благодарность «понимающим за поддержку».

В Очерской детской школе искусств (Пермский край), педагога которой обвиняют в домогательствах к ученице, прокомментировали ситуацию. По словам директора учреждения Галины Артемовой, жалоб на учителя никогда не поступало. Сегодня он должен прийти на занятия. «За все 42 года на него не было жалоб ни от родителей, ни от детей, ни от других педагогов», — сообщила Артемова порталу 59.ru. По ее словам, педагог должен прийти сегодня на занятия к 14 часам. Тогда она намерена поговорить с ним. Директор школы подчеркнула, что жалоб от родителей девочки, к которой якобы приставал мужчина, также не поступало. Сама она в этом учебном году она не приходила в школу, поэтому ее отчислили. Артемова ждет официальной информации о ситуации от Следственного комитета. Ранее, как рассказывало URA.RU, telegram-канал Mash сообщил, что якобы преподаватель делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Узнав об этом, родители обратились в полицию. Сам учитель оставил в соцсетях благодарность «понимающим за поддержку».