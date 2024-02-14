14 февраля 2024

Пермского педагога, обвиняемого в домогательствах к ученице, ждут в школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, книги, музыка, культура, стопка книг, девочка с мороженым, девочка за пианино
В детской школе искусств педагога ждут для разъяснений (архивное фото) Фото:

В Очерской детской школе искусств (Пермский край), педагога которой обвиняют в домогательствах к ученице, прокомментировали ситуацию. По словам директора учреждения Галины Артемовой, жалоб на учителя никогда не поступало. Сегодня он должен прийти на занятия.

«За все 42 года на него не было жалоб ни от родителей, ни от детей, ни от других педагогов», — сообщила Артемова порталу 59.ru. По ее словам, педагог должен прийти сегодня на занятия к 14 часам. Тогда она намерена поговорить с ним.

Директор школы подчеркнула, что жалоб от родителей девочки, к которой якобы приставал мужчина, также не поступало. Сама она в этом учебном году она не приходила в школу, поэтому ее отчислили. Артемова ждет официальной информации о ситуации от Следственного комитета.

Ранее, как рассказывало URA.RU, telegram-канал Mash сообщил, что якобы преподаватель делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Узнав об этом, родители обратились в полицию. Сам учитель оставил в соцсетях благодарность «понимающим за поддержку».

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Очерской детской школе искусств (Пермский край), педагога которой обвиняют в домогательствах к ученице, прокомментировали ситуацию. По словам директора учреждения Галины Артемовой, жалоб на учителя никогда не поступало. Сегодня он должен прийти на занятия. «За все 42 года на него не было жалоб ни от родителей, ни от детей, ни от других педагогов», — сообщила Артемова порталу 59.ru. По ее словам, педагог должен прийти сегодня на занятия к 14 часам. Тогда она намерена поговорить с ним. Директор школы подчеркнула, что жалоб от родителей девочки, к которой якобы приставал мужчина, также не поступало. Сама она в этом учебном году она не приходила в школу, поэтому ее отчислили. Артемова ждет официальной информации о ситуации от Следственного комитета. Ранее, как рассказывало URA.RU, telegram-канал Mash сообщил, что якобы преподаватель делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Узнав об этом, родители обратились в полицию. Сам учитель оставил в соцсетях благодарность «понимающим за поддержку».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...