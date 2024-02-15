Что известно о екатеринбурженке, которая выпала с 20 этажа и осталась жива

На балконе 20 этажа, с которого выпала екатеринбурженка и выжила, нашли ее вещи

15 февраля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Девушка выпала с балкона высотки, выжила, но получила тяжелые травмы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Девушка, выпавшая с балкона 20-го этажа в Екатеринбурге, жила в другом доме. Полиция пока не смогла опросить ее о случившемся из-за критического состояния, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Она не жила в том доме, где случилось ЧП. Об этом говорит тот факт, что она выпала с общего переходного балкона. Там же были найдены ее вещи — куртка, сотовый телефон», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что прояснить картину ЧП могла бы сама пострадавшая, однако поговорить с ней пока не представляется возможным. Как уже сообщалось, девушка находится в тяжелом состоянии. Екатеринбурженка выпала с 20-го этажа высотного дома на улице Токарей накануне 14 февраля. Она чудом осталась жива, но получила серьезные травмы. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи больницы № 23.

Девушка, выпавшая с балкона 20-го этажа в Екатеринбурге, жила в другом доме. Полиция пока не смогла опросить ее о случившемся из-за критического состояния, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Она не жила в том доме, где случилось ЧП. Об этом говорит тот факт, что она выпала с общего переходного балкона. Там же были найдены ее вещи — куртка, сотовый телефон», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что прояснить картину ЧП могла бы сама пострадавшая, однако поговорить с ней пока не представляется возможным. Как уже сообщалось, девушка находится в тяжелом состоянии. Екатеринбурженка выпала с 20-го этажа высотного дома на улице Токарей накануне 14 февраля. Она чудом осталась жива, но получила серьезные травмы. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи больницы № 23.