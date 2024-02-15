Что известно о екатеринбурженке, которая выпала с 20 этажа и осталась жива

На балконе 20 этажа, с которого выпала екатеринбурженка и выжила, нашли ее вещи
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, недвижимость, высотки, жилые дома, новостройки, жилье, тэн, ten
Девушка выпала с балкона высотки, выжила, но получила тяжелые травмы Фото:

Девушка, выпавшая с балкона 20-го этажа в Екатеринбурге, жила в другом доме. Полиция пока не смогла опросить ее о случившемся из-за критического состояния, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Она не жила в том доме, где случилось ЧП. Об этом говорит тот факт, что она выпала с общего переходного балкона. Там же были найдены ее вещи — куртка, сотовый телефон», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что прояснить картину ЧП могла бы сама пострадавшая, однако поговорить с ней пока не представляется возможным. Как уже сообщалось, девушка находится в тяжелом состоянии.

Екатеринбурженка выпала с 20-го этажа высотного дома на улице Токарей накануне 14 февраля. Она чудом осталась жива, но получила серьезные травмы. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи больницы № 23.

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Девушка, выпавшая с балкона 20-го этажа в Екатеринбурге, жила в другом доме. Полиция пока не смогла опросить ее о случившемся из-за критического состояния, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Она не жила в том доме, где случилось ЧП. Об этом говорит тот факт, что она выпала с общего переходного балкона. Там же были найдены ее вещи — куртка, сотовый телефон», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что прояснить картину ЧП могла бы сама пострадавшая, однако поговорить с ней пока не представляется возможным. Как уже сообщалось, девушка находится в тяжелом состоянии. Екатеринбурженка выпала с 20-го этажа высотного дома на улице Токарей накануне 14 февраля. Она чудом осталась жива, но получила серьезные травмы. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи больницы № 23.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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