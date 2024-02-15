Бастрыкин вмешался в скандал жителей Пыть-Яха с мэрией

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жителей дачного кооператива в Пыть-Яхе, которые пытаются оформить в собственность свои балки и земельные участки. Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России».
«В социальных сетях распространено обращение жителей города Пыть-Яха о том, что должностные лица препятствуют регистрации права собственности на земельные участки и жилые дома на территории СНТ, которые предоставлены гражданам в целях реализации мероприятий по расселению подлежащих сносу строений. Кроме того, в домах имеются проблемы с водоснабжением и отоплением», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха пожаловались на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. По словам местных жителей, мэрия города затягивает последний этап утверждения плана межевания. После публикации URA.RU об этом прокуратура Пыть-Яха начала проверку.
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