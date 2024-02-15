Бастрыкин вмешался в скандал жителей Пыть-Яха с мэрией

15 февраля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нарушения прав жителей СНТ в Пыть-Яхе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жителей дачного кооператива в Пыть-Яхе, которые пытаются оформить в собственность свои балки и земельные участки. Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». «В социальных сетях распространено обращение жителей города Пыть-Яха о том, что должностные лица препятствуют регистрации права собственности на земельные участки и жилые дома на территории СНТ, которые предоставлены гражданам в целях реализации мероприятий по расселению подлежащих сносу строений. Кроме того, в домах имеются проблемы с водоснабжением и отоплением», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU писало о том, что жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха пожаловались на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. По словам местных жителей, мэрия города затягивает последний этап утверждения плана межевания. После публикации URA.RU об этом прокуратура Пыть-Яха начала проверку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жителей дачного кооператива в Пыть-Яхе, которые пытаются оформить в собственность свои балки и земельные участки. Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». «В социальных сетях распространено обращение жителей города Пыть-Яха о том, что должностные лица препятствуют регистрации права собственности на земельные участки и жилые дома на территории СНТ, которые предоставлены гражданам в целях реализации мероприятий по расселению подлежащих сносу строений. Кроме того, в домах имеются проблемы с водоснабжением и отоплением», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха пожаловались на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. По словам местных жителей, мэрия города затягивает последний этап утверждения плана межевания. После публикации URA.RU об этом прокуратура Пыть-Яха начала проверку.