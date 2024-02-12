Жители Пыть-Яха пожаловались президенту Путину на мэрию из-за скандала с балками

13 февраля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Жители СНТ жалуются на затягивание сроков утверждения плана межевания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Югры Наталье Комаровой на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. Они считают, что городская администрация затягивает решение вопроса с переводом их балков в статус частных коттеджей. Коллективное письмо югорчан попало в распоряжение URA.RU. «28.09.2023 проект межевания впервые был направлен на утверждение в администрацию [Пыть-Яха] для оказания муниципальной услуги (это последний этап перед началом работы СНТ в полном объеме), где и начались наши мытарства, продолжающиеся до настоящего времени <…>. В качестве препятствий, например, находилась какая-нибудь вновь появившаяся скважина у нефтяников и поступало письмо о несогласовании проекта», — пояснили жители СНТ в обращении. Также активисты написали о том, что утвердить проект межевания в короткие сроки было важно из-за того, что жители балков остро нуждались в решении вопросов тепло- и водоснабжения. Последняя редакция проекта была направлена в мэрию города 13 декабря, однако до сих пор план межевания не утвержден. Бывший депутат думы Пыть-Яха Светлана Руденко в беседе с журналистом агентства пояснила, что по технической части к проекту не осталось вопросов. Теперь мэрия должна издать распоряжение об утверждении проекта межевания. Однако вместо этого жителям объявили о новых юридических проблемах. «Задача администрации Пыть-Яха была в том чтобы издать распоряжение об утверждении проекта. Но они понимают, что это точка невозврата для них. После утверждения плана они не смогут забрать эти земли обратно», — пояснила Руденко. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала проверить расселение балков администрацией Пыть-Яха. Об их ликвидации отчитались чиновники, но на встрече главы региона с жителями выяснилось, что ветхие строения не только никуда не делись, но в них до сих пор еще живут люди. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Югры Наталье Комаровой на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. Они считают, что городская администрация затягивает решение вопроса с переводом их балков в статус частных коттеджей. Коллективное письмо югорчан попало в распоряжение URA.RU. «28.09.2023 проект межевания впервые был направлен на утверждение в администрацию [Пыть-Яха] для оказания муниципальной услуги (это последний этап перед началом работы СНТ в полном объеме), где и начались наши мытарства, продолжающиеся до настоящего времени <…>. В качестве препятствий, например, находилась какая-нибудь вновь появившаяся скважина у нефтяников и поступало письмо о несогласовании проекта», — пояснили жители СНТ в обращении. Также активисты написали о том, что утвердить проект межевания в короткие сроки было важно из-за того, что жители балков остро нуждались в решении вопросов тепло- и водоснабжения. Последняя редакция проекта была направлена в мэрию города 13 декабря, однако до сих пор план межевания не утвержден. Бывший депутат думы Пыть-Яха Светлана Руденко в беседе с журналистом агентства пояснила, что по технической части к проекту не осталось вопросов. Теперь мэрия должна издать распоряжение об утверждении проекта межевания. Однако вместо этого жителям объявили о новых юридических проблемах. «Задача администрации Пыть-Яха была в том чтобы издать распоряжение об утверждении проекта. Но они понимают, что это точка невозврата для них. После утверждения плана они не смогут забрать эти земли обратно», — пояснила Руденко. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала проверить расселение балков администрацией Пыть-Яха. Об их ликвидации отчитались чиновники, но на встрече главы региона с жителями выяснилось, что ветхие строения не только никуда не делись, но в них до сих пор еще живут люди.