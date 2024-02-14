Прокуратура ХМАО вмешалась в скандал жителей Пыть-Яха с мэрией после публикации URA.RU

Прокуратура проверит мэрию Пыть-Яха на нарушение жилищных прав жителей СНТ

Прокуратура вмешалась в скандал жителей СНТ и мэрии Пыть-Яха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Прокуратура Пыть-Яха начала проверку после публикации URA.RU о том, что мэрия города затягивает решение вопроса с переводом балков в статус частных коттеджей. Жители СНТ «Подлесное» для решения этой проблемы записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Информацию о проверке на своем сайте разместила пресс-служба прокуратуры Югры.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура г. Пыть-Яха проводит проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении администрацией г. Пыть-Яха жилищных прав жителей СНТ „Подлесное“. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также деятельности органов местного самоуправления в данной сфере», — сообщили на сайте надзорного ведомства ХМАО.

Ход проверки находится на личном контроле прокурора округа Евгения Ботвинкина. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало о том, что жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха пожаловались на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. По словам местных жителей, мэрия города затягивает последний этап утверждения плана межевания.