Прокуратура ХМАО вмешалась в скандал жителей Пыть-Яха с мэрией после публикации URA.RU

Прокуратура проверит мэрию Пыть-Яха на нарушение жилищных прав жителей СНТ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Прокуратура вмешалась в скандал жителей СНТ и мэрии Пыть-Яха Фото:
новость из сюжета
Новости "URA.RU" работают!

Прокуратура Пыть-Яха начала проверку после публикации URA.RU о том, что мэрия города затягивает решение вопроса с переводом балков в статус частных коттеджей. Жители СНТ «Подлесное» для решения этой проблемы записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Информацию о проверке на своем сайте разместила пресс-служба прокуратуры Югры.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура г. Пыть-Яха проводит проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении администрацией г. Пыть-Яха жилищных прав жителей СНТ „Подлесное“. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также деятельности органов местного самоуправления в данной сфере», — сообщили на сайте надзорного ведомства ХМАО.

Ход проверки находится на личном контроле прокурора округа Евгения Ботвинкина. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU писало о том, что жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха пожаловались на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. По словам местных жителей, мэрия города затягивает последний этап утверждения плана межевания.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Пыть-Яха начала проверку после публикации URA.RU о том, что мэрия города затягивает решение вопроса с переводом балков в статус частных коттеджей. Жители СНТ «Подлесное» для решения этой проблемы записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Информацию о проверке на своем сайте разместила пресс-служба прокуратуры Югры. «По поручению прокуратуры округа прокуратура г. Пыть-Яха проводит проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении администрацией г. Пыть-Яха жилищных прав жителей СНТ „Подлесное“. В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также деятельности органов местного самоуправления в данной сфере», — сообщили на сайте надзорного ведомства ХМАО. Ход проверки находится на личном контроле прокурора округа Евгения Ботвинкина. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU писало о том, что жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха пожаловались на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. По словам местных жителей, мэрия города затягивает последний этап утверждения плана межевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...