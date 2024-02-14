В многоэтажке Сургута упал лифт с человеком в кабине. Видео

15 февраля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Вызволяли пассажира дольше часа Фото: Анна Майорова © URA.RU В многоэтажке Сургута на улице Университетской сорвался пассажирский лифт с человеком внутри. Об этом URA.RU сообщил житель дома на условиях анонимности. «Утром поехал на работу, а лифт не работает. Соседи сказали, что сорвался. Внутри был мужчина. Он не пострадал. Сейчас был на обеде, лифт все еще не работает, но слышно, что в шахте кто-то что-то делает», — сообщил собеседник. Журналист агентства обратился за комментарием в управляющую компанию «Сургутсервис», которая обслуживает этот дом, но руководитель Андрей Цап не ответил на звонок по мобильному телефону. В ремонтной службе сообщили, что лифт на ревизии и когда начнет работать неизвестно. Между тем в группе «МДПС86» «ВКонтакте» опубликовали видео из кабины лифта, которое заснял находящийся в кабине мужчина во время падения. В разговоре с администратором группы он заявил, что во время полета у него вся жизнь пронеслась перед глазами. Доставали его дольше часа. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске лифт с людьми упал в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре.

В многоэтажке Сургута на улице Университетской сорвался пассажирский лифт с человеком внутри. Об этом URA.RU сообщил житель дома на условиях анонимности. «Утром поехал на работу, а лифт не работает. Соседи сказали, что сорвался. Внутри был мужчина. Он не пострадал. Сейчас был на обеде, лифт все еще не работает, но слышно, что в шахте кто-то что-то делает», — сообщил собеседник. Журналист агентства обратился за комментарием в управляющую компанию «Сургутсервис», которая обслуживает этот дом, но руководитель Андрей Цап не ответил на звонок по мобильному телефону. В ремонтной службе сообщили, что лифт на ревизии и когда начнет работать неизвестно. Между тем в группе «МДПС86» «ВКонтакте» опубликовали видео из кабины лифта, которое заснял находящийся в кабине мужчина во время падения. В разговоре с администратором группы он заявил, что во время полета у него вся жизнь пронеслась перед глазами. Доставали его дольше часа. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске лифт с людьми упал в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре.