14 февраля 2024

В многоэтажке Сургута упал лифт с человеком в кабине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам "Группы ЛСР" на Урале. Екатеринбург, лифт, кабина
Вызволяли пассажира дольше часа Фото:

В многоэтажке Сургута на улице Университетской сорвался пассажирский лифт с человеком внутри. Об этом URA.RU сообщил житель дома на условиях анонимности.

«Утром поехал на работу, а лифт не работает. Соседи сказали, что сорвался. Внутри был мужчина. Он не пострадал. Сейчас был на обеде, лифт все еще не работает, но слышно, что в шахте кто-то что-то делает», — сообщил собеседник.

Журналист агентства обратился за комментарием в управляющую компанию «Сургутсервис», которая обслуживает этот дом, но руководитель Андрей Цап не ответил на звонок по мобильному телефону. В ремонтной службе сообщили, что лифт на ревизии и когда начнет работать неизвестно. Между тем в группе «МДПС86» «ВКонтакте» опубликовали видео из кабины лифта, которое заснял находящийся в кабине мужчина во время падения. В разговоре с администратором группы он заявил, что во время полета у него вся жизнь пронеслась перед глазами. Доставали его дольше часа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске лифт с людьми упал в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре.

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В многоэтажке Сургута на улице Университетской сорвался пассажирский лифт с человеком внутри. Об этом URA.RU сообщил житель дома на условиях анонимности. «Утром поехал на работу, а лифт не работает. Соседи сказали, что сорвался. Внутри был мужчина. Он не пострадал. Сейчас был на обеде, лифт все еще не работает, но слышно, что в шахте кто-то что-то делает», — сообщил собеседник. Журналист агентства обратился за комментарием в управляющую компанию «Сургутсервис», которая обслуживает этот дом, но руководитель Андрей Цап не ответил на звонок по мобильному телефону. В ремонтной службе сообщили, что лифт на ревизии и когда начнет работать неизвестно. Между тем в группе «МДПС86» «ВКонтакте» опубликовали видео из кабины лифта, которое заснял находящийся в кабине мужчина во время падения. В разговоре с администратором группы он заявил, что во время полета у него вся жизнь пронеслась перед глазами. Доставали его дольше часа. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске лифт с людьми упал в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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