Чиновника, обвиняемого в крупном пожаре в Сосьве, отпустили из СИЗО

15 февраля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Меру пресечения Алексееву заменили на запрет определенных действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа Вячеслава Алексеева, обвиняемого в преступлениях, из-за которых в поселке сгорело около 120 домов, отпустили из-под стражи. Меру пресечения заменили на запрет определенных действий, сообщает Свердловский областной суд. «25 января 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Алексееву срок содержания под стражей до 26 апреля. Защитник обвиняемого обжаловал постановление суда в вышестоящей инстанции», — рассказали в пресс-службе. По итогу Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского суда, Алексеева освободят из-под стражи, в отношении мужчины будет действовать другая мера пресечения — запрет определенных действий. Обвиняемому запрещено общаться без согласия следователя, прокурора, суда с другими подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями по уголовному делу. Алексеев обязан являться по вызовам следователя, прокурора или суда. Пожар в Сосьве произошел в конце апреля 2023 года, огнем уничтожило более 100 домов, два человека погибли. В трагедии обвинили управляющего лесопилкой Газанфара Мамедова и Алексеева. Вчера, 15 февраля, Мамедова выпустили из СИЗО спустя 10 месяцев.

Специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа Вячеслава Алексеева, обвиняемого в преступлениях, из-за которых в поселке сгорело около 120 домов, отпустили из-под стражи. Меру пресечения заменили на запрет определенных действий, сообщает Свердловский областной суд. «25 января 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Алексееву срок содержания под стражей до 26 апреля. Защитник обвиняемого обжаловал постановление суда в вышестоящей инстанции», — рассказали в пресс-службе. По итогу Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского суда, Алексеева освободят из-под стражи, в отношении мужчины будет действовать другая мера пресечения — запрет определенных действий. Обвиняемому запрещено общаться без согласия следователя, прокурора, суда с другими подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями по уголовному делу. Алексеев обязан являться по вызовам следователя, прокурора или суда. Пожар в Сосьве произошел в конце апреля 2023 года, огнем уничтожило более 100 домов, два человека погибли. В трагедии обвинили управляющего лесопилкой Газанфара Мамедова и Алексеева. Вчера, 15 февраля, Мамедова выпустили из СИЗО спустя 10 месяцев.