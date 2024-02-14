Обвиняемого в пожаре в Сосьве отпустили из СИЗО спустя 10 месяцев

14 февраля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Огонь уничтожил более 100 домов в Сосьве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Обвиняемого в крупном пожаре в Сосьве (Свердловская область) управляющего лесопилкой, с которой предположительно и началась катастрофа, Газанфара Мамедова выпустили из СИЗО спустя 10 месяцев. Об этом URA.RU рассказал адвокат Алексей Зорин. «Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Мамедова. Его освободили из СИЗО под запрет определенных действий», — пояснил Зорин. Ему нельзя общаться по делу со свидетелями и другими подозреваемыми без согласия следователей. Крупный пожар охватил Сосьву в конце апреля 2023 года. Огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В трагедии обвинили Мамедова и сотрудника местной администрации Вячеслава Алексеева. Осенью на бывшего главу поселка Геннадия Макарова и еще трех сотрудников администрации завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

Обвиняемого в крупном пожаре в Сосьве (Свердловская область) управляющего лесопилкой, с которой предположительно и началась катастрофа, Газанфара Мамедова выпустили из СИЗО спустя 10 месяцев. Об этом URA.RU рассказал адвокат Алексей Зорин. «Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Мамедова. Его освободили из СИЗО под запрет определенных действий», — пояснил Зорин. Ему нельзя общаться по делу со свидетелями и другими подозреваемыми без согласия следователей. Крупный пожар охватил Сосьву в конце апреля 2023 года. Огонь уничтожил более 100 домов, два человека погибли. В трагедии обвинили Мамедова и сотрудника местной администрации Вячеслава Алексеева. Осенью на бывшего главу поселка Геннадия Макарова и еще трех сотрудников администрации завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.