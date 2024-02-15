В Минобороны подтвердили удар ВСУ по Белгороду

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, носилки, спасатели, трагедия, скорая помощь
Удар пришелся по торговому центру (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Минобороны России подтвердили атаку ВСУ по Белгороду. Согласно заявлению ведомства, попытка террористической атаки была предотвращена около 12.30 по московскому времени.

По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали для удара по Белгороду реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.

Известно, что в результате атаки погибли, как минимум, четыре человека, в том числе грудной ребенок. Удар пришелся по торговому центру на улице Плеханова.

По информации «112», количество пострадавших составило 19 человек. Погибли пять человек, в том числе двое детей.

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В Минобороны России подтвердили атаку ВСУ по Белгороду. Согласно заявлению ведомства, попытка террористической атаки была предотвращена около 12.30 по московскому времени. По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали для удара по Белгороду реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО. Известно, что в результате атаки погибли, как минимум, четыре человека, в том числе грудной ребенок. Удар пришелся по торговому центру на улице Плеханова. По информации «112», количество пострадавших составило 19 человек. Погибли пять человек, в том числе двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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