Конькобежки Челябинской области завоевали бронзу на Спартакиаде РФ

15 февраля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Командная гонка принесла третье место челябинским конькобежкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Конькобежки из Челябинской области Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова завоевали «бронзу» в командной гонке спартакиады по зимним видам спорта. Как сообщили в пресс-центре соревнований, женщины пробежали шесть кругов на льду «Уральской молнии». «В „Уральской молнии“ завершилась женская командная гонка по конькобежному спорту. Алдошкина, Григорьева, Гудошникова стали третьими на дистанции», — рассказали в пресс-центре соревнований. Первое место завоевали москвички Елизавета Агафошина, Алиса Беккер и Александра Саютина. Серебряную медаль получили спортсменки из Нижегородской области Дарья Качанова, Ирина Сальникова, Олеся Фролова. В пресс-центре напомнили, что в конькобежном спорте Алдошкина получила «бронзу» после трех золотых медалей в шорт-треке. Спартакиада проходит на шести площадках региона. В Челябинскую область приехало порядка двух тысяч участников.

Конькобежки из Челябинской области Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова завоевали «бронзу» в командной гонке спартакиады по зимним видам спорта. Как сообщили в пресс-центре соревнований, женщины пробежали шесть кругов на льду «Уральской молнии». «В „Уральской молнии“ завершилась женская командная гонка по конькобежному спорту. Алдошкина, Григорьева, Гудошникова стали третьими на дистанции», — рассказали в пресс-центре соревнований. Первое место завоевали москвички Елизавета Агафошина, Алиса Беккер и Александра Саютина. Серебряную медаль получили спортсменки из Нижегородской области Дарья Качанова, Ирина Сальникова, Олеся Фролова. В пресс-центре напомнили, что в конькобежном спорте Алдошкина получила «бронзу» после трех золотых медалей в шорт-треке. Спартакиада проходит на шести площадках региона. В Челябинскую область приехало порядка двух тысяч участников.