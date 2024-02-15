Конькобежки Челябинской области завоевали бронзу на Спартакиаде РФ

Конькобежки из Челябинской области Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова завоевали «бронзу» в командной гонке спартакиады по зимним видам спорта. Как сообщили в пресс-центре соревнований, женщины пробежали шесть кругов на льду «Уральской молнии».
«В „Уральской молнии“ завершилась женская командная гонка по конькобежному спорту. Алдошкина, Григорьева, Гудошникова стали третьими на дистанции», — рассказали в пресс-центре соревнований.
Первое место завоевали москвички Елизавета Агафошина, Алиса Беккер и Александра Саютина. Серебряную медаль получили спортсменки из Нижегородской области Дарья Качанова, Ирина Сальникова, Олеся Фролова.
В пресс-центре напомнили, что в конькобежном спорте Алдошкина получила «бронзу» после трех золотых медалей в шорт-треке. Спартакиада проходит на шести площадках региона. В Челябинскую область приехало порядка двух тысяч участников.
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