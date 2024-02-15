Конькобежки Челябинской области завоевали бронзу на Спартакиаде РФ

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Соревнования по шорт-треку. Челябинск, каток, соревнования, зимние виды спорта, шорт-трек, конькобежный спорт, спартакиада 2024
Командная гонка принесла третье место челябинским конькобежкам Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

Конькобежки из Челябинской области Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова завоевали «бронзу» в командной гонке спартакиады по зимним видам спорта. Как сообщили в пресс-центре соревнований, женщины пробежали шесть кругов на льду «Уральской молнии».

«В „Уральской молнии“ завершилась женская командная гонка по конькобежному спорту. Алдошкина, Григорьева, Гудошникова стали третьими на дистанции», — рассказали в пресс-центре соревнований.

Первое место завоевали москвички Елизавета Агафошина, Алиса Беккер и Александра Саютина. Серебряную медаль получили спортсменки из Нижегородской области Дарья Качанова, Ирина Сальникова, Олеся Фролова.

В пресс-центре напомнили, что в конькобежном спорте Алдошкина получила «бронзу» после трех золотых медалей в шорт-треке. Спартакиада проходит на шести площадках региона. В Челябинскую область приехало порядка двух тысяч участников.

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Конькобежки из Челябинской области Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова завоевали «бронзу» в командной гонке спартакиады по зимним видам спорта. Как сообщили в пресс-центре соревнований, женщины пробежали шесть кругов на льду «Уральской молнии». «В „Уральской молнии“ завершилась женская командная гонка по конькобежному спорту. Алдошкина, Григорьева, Гудошникова стали третьими на дистанции», — рассказали в пресс-центре соревнований. Первое место завоевали москвички Елизавета Агафошина, Алиса Беккер и Александра Саютина. Серебряную медаль получили спортсменки из Нижегородской области Дарья Качанова, Ирина Сальникова, Олеся Фролова. В пресс-центре напомнили, что в конькобежном спорте Алдошкина получила «бронзу» после трех золотых медалей в шорт-треке. Спартакиада проходит на шести площадках региона. В Челябинскую область приехало порядка двух тысяч участников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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