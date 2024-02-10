10 февраля 2024

Текслер поздравил челябинскую спортсменку Алдошкину с «золотом» спартакиады. Фото

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Открытие выставки Музеев Московского Кремля. Челябинск, текслер алексей, топ
Губернатор поблагодарил спортсменку за отличный результат Фото:
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Спартакиада РФ в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральскую шорт-трекистку Екатерину Алдошкину с успешным выступлением на Всероссийской зимней спартакиаде, где девушка завоевала три золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«Дорогая Екатерина, поздравляю с завоеванием трех золотых медалей зимней Спартакиады! Своими яркими и уверенными выступлениями Вы задали позитивный настрой всей нашей сборной», — цитирует слова Текслера пресс-служба областного правительства в официальном telegram-канале.

Шорт-трек и конькобежный спорт всегда были гордостью Южного Урала. «Вы, Екатерина, — достойная продолжательница наших победных традиций. Спасибо за красивый спорт!» — добавил глава региона.

Состязания по шорт-треку проходили в ледовом дворце «Уральская Молния» в Челябинске. Екатерина Алдошкина победила на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, а также вместе с партнерами по команде выиграла смешанную эстафету 2000 метров.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор».

Губернатор Текслер поздравил челябинских спортсменов с победой
Губернатор Текслер поздравил челябинских спортсменов с победой

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральскую шорт-трекистку Екатерину Алдошкину с успешным выступлением на Всероссийской зимней спартакиаде, где девушка завоевала три золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. «Дорогая Екатерина, поздравляю с завоеванием трех золотых медалей зимней Спартакиады! Своими яркими и уверенными выступлениями Вы задали позитивный настрой всей нашей сборной», — цитирует слова Текслера пресс-служба областного правительства в официальном telegram-канале. Шорт-трек и конькобежный спорт всегда были гордостью Южного Урала. «Вы, Екатерина, — достойная продолжательница наших победных традиций. Спасибо за красивый спорт!» — добавил глава региона. Состязания по шорт-треку проходили в ледовом дворце «Уральская Молния» в Челябинске. Екатерина Алдошкина победила на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, а также вместе с партнерами по команде выиграла смешанную эстафету 2000 метров. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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