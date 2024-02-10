Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральскую шорт-трекистку Екатерину Алдошкину с успешным выступлением на Всероссийской зимней спартакиаде, где девушка завоевала три золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
«Дорогая Екатерина, поздравляю с завоеванием трех золотых медалей зимней Спартакиады! Своими яркими и уверенными выступлениями Вы задали позитивный настрой всей нашей сборной», — цитирует слова Текслера пресс-служба областного правительства в официальном telegram-канале.
Шорт-трек и конькобежный спорт всегда были гордостью Южного Урала. «Вы, Екатерина, — достойная продолжательница наших победных традиций. Спасибо за красивый спорт!» — добавил глава региона.
Состязания по шорт-треку проходили в ледовом дворце «Уральская Молния» в Челябинске. Екатерина Алдошкина победила на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, а также вместе с партнерами по команде выиграла смешанную эстафету 2000 метров.
Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор».
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