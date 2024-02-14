Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский в своем telegram-канале пожелал удачи и развития предпринимателю Гарику Кочаряну, открывшему крафтовую сыроварню. Свою мечту бизнесмен смог реализовать благодаря грантовой поддержке правительства округа.
«Сыроварня предпринимателя Гарика Кочаряна открыта. Сегодня дан официальный старт работе. Давнюю мечту удалось воплотить в жизнь благодаря гранту „Агростартап“. <…> Желаю Гарику удачи и развития его сыроварне», — говорится в сообщении Алексея Титовского.
Алексей Титовский рассчитывает также на то, что со временем предприятие сможет обеспечить своей продукцией образовательные учреждения города. «В детские сады и школы уже поставляется молоко, масло, йогурт, творог, кефир от ООО «ВАА-Агро», — отмечает он.
По словам главы Салехарда, на крафтовой сыроварне трудятся три человека. Пока предприниматель выпускает только пять видов сыра, но в дальнейшем ассортимент расширится до 10-15 наименований. Бизнесмен намерен варить особенные салехардские сыры — «Обдорский» и с северной ягодой. Весь процесс варки сыров — это кропотливый ручной труд.
Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский пожелал удачи и развития предпринимателю Гарику Кочаряну, открывшему крафтовую сыроварню
Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский в своем telegram-канале пожелал удачи и развития предпринимателю Гарику Кочаряну, открывшему крафтовую сыроварню. Свою мечту бизнесмен смог реализовать благодаря грантовой поддержке правительства округа. «Сыроварня предпринимателя Гарика Кочаряна открыта. Сегодня дан официальный старт работе. Давнюю мечту удалось воплотить в жизнь благодаря гранту „Агростартап“. <…> Желаю Гарику удачи и развития его сыроварне», — говорится в сообщении Алексея Титовского. Алексей Титовский рассчитывает также на то, что со временем предприятие сможет обеспечить своей продукцией образовательные учреждения города. «В детские сады и школы уже поставляется молоко, масло, йогурт, творог, кефир от ООО «ВАА-Агро», — отмечает он. По словам главы Салехарда, на крафтовой сыроварне трудятся три человека. Пока предприниматель выпускает только пять видов сыра, но в дальнейшем ассортимент расширится до 10-15 наименований. Бизнесмен намерен варить особенные салехардские сыры — «Обдорский» и с северной ягодой. Весь процесс варки сыров — это кропотливый ручной труд.