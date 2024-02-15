Эрдоган рассказал о своих контактах с Путиным и Зеленским по Украине

Эрдоган заявил, что ведет переговоры о мире на Украине с Путиным и Зеленским

15 февраля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

По словам Эрдогана, Турция всегда подчеркивала важность справедливого мира Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что продолжает контактировать с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, это нужно для мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал TRT. «Мы можем снова попытаться и открыть дверь к миру [в контексте конфликта на Украине], управляя процессами, ориентированными на результат и свободными от внешнего влияния. Мы продолжаем эти поиски в ходе контактов как с господином Путиным, так и с господином Зеленским», — передает телеканал слова Эрдогана. Он добавил, что Турция всегда подчеркивала важность справедливого мира, а не борьбы. По его словам, если есть необходимость в мире, то путь к этому страны обязательно найдут. Кроме того, Эрдоган отметил, что Путин был искренен, когда говорил о судьбе переговоров в Стамбуле по ситуации на Украине. Также глава Турции добавил, что во время процесса лидеры стран работали на результат, но мира не удалось установить. Однако турецкая сторона не откажется от этого стремления.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что продолжает контактировать с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, это нужно для мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал TRT. «Мы можем снова попытаться и открыть дверь к миру [в контексте конфликта на Украине], управляя процессами, ориентированными на результат и свободными от внешнего влияния. Мы продолжаем эти поиски в ходе контактов как с господином Путиным, так и с господином Зеленским», — передает телеканал слова Эрдогана. Он добавил, что Турция всегда подчеркивала важность справедливого мира, а не борьбы. По его словам, если есть необходимость в мире, то путь к этому страны обязательно найдут. Кроме того, Эрдоган отметил, что Путин был искренен, когда говорил о судьбе переговоров в Стамбуле по ситуации на Украине. Также глава Турции добавил, что во время процесса лидеры стран работали на результат, но мира не удалось установить. Однако турецкая сторона не откажется от этого стремления.