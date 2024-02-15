В Копейске Челябинской области мама с сыном-инвалидом, которым выделили новое жилье взамен старого барака без воды и газа, не могут переехать из-за нечищенного двора. Они не могут вынести вещи из-за слежавшихся куч снега, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Семья получила новую квартиру, в которую не может переехать… Из-за нечищенного двора на старом адресе», — рассказал URA.RU Рыжий.
В ОНФ обратились в мэрию Копейска с просьбой предоставить трактор для очистки снега. Ранее URA.RU сообщал о том, что мама с ребенко-инвалидом 30 лет прожила в бараке без воды, канализации, отопления и газа в ожидании квартиры. Переезду поспособствовали обращение к Путину и письмо ОНФ в прокуратуру.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.