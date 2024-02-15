В Копейске инвалид не может переехать в новое жилье из-за нечищенного двора. Видео

15 февраля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Переезду семьи мешают кучи снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске Челябинской области мама с сыном-инвалидом, которым выделили новое жилье взамен старого барака без воды и газа, не могут переехать из-за нечищенного двора. Они не могут вынести вещи из-за слежавшихся куч снега, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Семья получила новую квартиру, в которую не может переехать… Из-за нечищенного двора на старом адресе», — рассказал URA.RU Рыжий. В ОНФ обратились в мэрию Копейска с просьбой предоставить трактор для очистки снега. Ранее URA.RU сообщал о том, что мама с ребенко-инвалидом 30 лет прожила в бараке без воды, канализации, отопления и газа в ожидании квартиры. Переезду поспособствовали обращение к Путину и письмо ОНФ в прокуратуру.

В Копейске Челябинской области мама с сыном-инвалидом, которым выделили новое жилье взамен старого барака без воды и газа, не могут переехать из-за нечищенного двора. Они не могут вынести вещи из-за слежавшихся куч снега, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Семья получила новую квартиру, в которую не может переехать… Из-за нечищенного двора на старом адресе», — рассказал URA.RU Рыжий. В ОНФ обратились в мэрию Копейска с просьбой предоставить трактор для очистки снега. Ранее URA.RU сообщал о том, что мама с ребенко-инвалидом 30 лет прожила в бараке без воды, канализации, отопления и газа в ожидании квартиры. Переезду поспособствовали обращение к Путину и письмо ОНФ в прокуратуру.