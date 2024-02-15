В Копейске инвалид не может переехать в новое жилье из-за нечищенного двора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, двор, уборка снега, зима, снег во дворе
Переезду семьи мешают кучи снега Фото:

В Копейске Челябинской области мама с сыном-инвалидом, которым выделили новое жилье взамен старого барака без воды и газа, не могут переехать из-за нечищенного двора. Они не могут вынести вещи из-за слежавшихся куч снега, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Семья получила новую квартиру, в которую не может переехать… Из-за нечищенного двора на старом адресе», — рассказал URA.RU Рыжий.

В ОНФ обратились в мэрию Копейска с просьбой предоставить трактор для очистки снега. Ранее URA.RU сообщал о том, что мама с ребенко-инвалидом 30 лет прожила в бараке без воды, канализации, отопления и газа в ожидании квартиры. Переезду поспособствовали обращение к Путину и письмо ОНФ в прокуратуру.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске Челябинской области мама с сыном-инвалидом, которым выделили новое жилье взамен старого барака без воды и газа, не могут переехать из-за нечищенного двора. Они не могут вынести вещи из-за слежавшихся куч снега, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Семья получила новую квартиру, в которую не может переехать… Из-за нечищенного двора на старом адресе», — рассказал URA.RU Рыжий. В ОНФ обратились в мэрию Копейска с просьбой предоставить трактор для очистки снега. Ранее URA.RU сообщал о том, что мама с ребенко-инвалидом 30 лет прожила в бараке без воды, канализации, отопления и газа в ожидании квартиры. Переезду поспособствовали обращение к Путину и письмо ОНФ в прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...