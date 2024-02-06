Мама сына-инвалида из Копейска получила новую квартиру. Видео

07 февраля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Семья получила долгожданную квартиру после 30 лет ожидания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мать с сыном-инвалидом из Копейска, города-спутника Челябинска, получили квартиру в новостройке после 30 лет проживания в бараке без тепла, газа и воды. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Спустя несколько недель после обращения на „Прямую линию“ с Владимиром Путиным и встречи с активистами Народного фронта, Марина Эдуардовна и ее сын празднуют новоселье. 30 лет они жили по соцнайму в холодном бараке в Копейске без отопления, воды и газа, с 2006 года пытались добиться расселения», — рассказал URA.RU Рыжий. В ОНФ уточнили, что мама с ребенком-инвалидом настолько устали жить в нечеловеческих условиях, что радуются элементарным вещам — дверному звонку, горячим батареям и электричеству. Прежде семье предлагали переехать в старое общежитие, которые было ненамного лучше барака. Переезду поспособствовали обращение к Путину и письмо ОНФ в прокуратуру. Новая квартира сейчас находится в собственности семьи. Ранее URA.RU сообщало, что бойцу СВО из Челябинской области, который попался на уловку мошенников, вернули деньги. Он поверил словам, что может получить дополнительные выплаты, но нужно заплатить за оформление. Когда делом занялись в ОНФ, мошенники испугались ответственности и возместили ущерб добровольно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мать с сыном-инвалидом из Копейска, города-спутника Челябинска, получили квартиру в новостройке после 30 лет проживания в бараке без тепла, газа и воды. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Спустя несколько недель после обращения на „Прямую линию“ с Владимиром Путиным и встречи с активистами Народного фронта, Марина Эдуардовна и ее сын празднуют новоселье. 30 лет они жили по соцнайму в холодном бараке в Копейске без отопления, воды и газа, с 2006 года пытались добиться расселения», — рассказал URA.RU Рыжий. В ОНФ уточнили, что мама с ребенком-инвалидом настолько устали жить в нечеловеческих условиях, что радуются элементарным вещам — дверному звонку, горячим батареям и электричеству. Прежде семье предлагали переехать в старое общежитие, которые было ненамного лучше барака. Переезду поспособствовали обращение к Путину и письмо ОНФ в прокуратуру. Новая квартира сейчас находится в собственности семьи. Ранее URA.RU сообщало, что бойцу СВО из Челябинской области, который попался на уловку мошенников, вернули деньги. Он поверил словам, что может получить дополнительные выплаты, но нужно заплатить за оформление. Когда делом занялись в ОНФ, мошенники испугались ответственности и возместили ущерб добровольно.