Курганский ХК «Зауралье» поборется в Татарстане за попадание в тройку лидеров ВХЛ

ХК «Зауралья» из Кургана сыграет с татарским клубом «Челны»

16 февраля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

«Зауралье» сыграет против аутсайдера ВХЛ — ХК «Челны» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ ХК «Зауралье» из Кургана встретится на выезде с командой «Челны» из Татарстана, чтобы побороться за попадание в тройку лидеров регулярного чемпионата ВХЛ. Об этом сообщается на сайте клуба. «Регулярный чемпионат ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Матч: ХК „Челны“ (Набережные Челны) — ХК „Зауралье“ (Курган). Начала встречи: 16 февраля в 21:00 по курганскому времени», — указано на сайте клуба. Первая игра сезона между командами завершилась 0-1 в пользу челнинцев. По состоянию перед матчем ХК «Зауралье» идет на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды 79 очков. От идущего на третьей строчки пермского «Молота» курганцы отстают всего лишь на одно очко. Тюменский «Рубин» и тульский «АКМ» занимают первые два места. У обоих команд по 82 очка. Ближайший соперник «Зауралья» хоккейный клуб «Челны» идет на последнем месте чемпионата, имея 22 очка. Ранее URA.RU писало, что «Зауралье» одержало волевую победу над «Ижсталью» со счетом 4:1. В курганской команде забитыми шайбами отличились Камиль Шиафотдинов, Роман Чемерикин и дважды Антон Чуфаров. В матче впервые в профессиональной карьере дебютировал курганский 17-летний вратарь Сергей Важенин. Хоккеист провел на льду четыре секунды, но успел за это время дважды спасти клуб от гола.

ХК «Зауралье» из Кургана встретится на выезде с командой «Челны» из Татарстана, чтобы побороться за попадание в тройку лидеров регулярного чемпионата ВХЛ. Об этом сообщается на сайте клуба. «Регулярный чемпионат ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Матч: ХК „Челны“ (Набережные Челны) — ХК „Зауралье“ (Курган). Начала встречи: 16 февраля в 21:00 по курганскому времени», — указано на сайте клуба. Первая игра сезона между командами завершилась 0-1 в пользу челнинцев. По состоянию перед матчем ХК «Зауралье» идет на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды 79 очков. От идущего на третьей строчки пермского «Молота» курганцы отстают всего лишь на одно очко. Тюменский «Рубин» и тульский «АКМ» занимают первые два места. У обоих команд по 82 очка. Ближайший соперник «Зауралья» хоккейный клуб «Челны» идет на последнем месте чемпионата, имея 22 очка. Ранее URA.RU писало, что «Зауралье» одержало волевую победу над «Ижсталью» со счетом 4:1. В курганской команде забитыми шайбами отличились Камиль Шиафотдинов, Роман Чемерикин и дважды Антон Чуфаров. В матче впервые в профессиональной карьере дебютировал курганский 17-летний вратарь Сергей Важенин. Хоккеист провел на льду четыре секунды, но успел за это время дважды спасти клуб от гола.