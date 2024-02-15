Куйвашев назначил ответственных за выборы президента

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Форум Города России: главная стратегическая сессия. Екатеринбург, куйвашев евгений
Соответствующее распоряжение подписал Евгений Куйвашев Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой и проведением выборов президента в марте. Руководить ей будет политический вице-губернатор Олег Чемезов. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов президента РФ», — говорится в документе. Руководитель рабочей группы — Чемезов, его заместитель — исполняющая обязанности директора департамента внутренней политики Наталья Гурченок.

В рабочей группе 24 человека. Среди них — министры, в том числе Юрий Биктуганов (минобразования), Андрей Злоказов (минсоцполитики), Анна Кузнецова (минАПК), а также директор МФЦ Анастасия Зайруллина, председатель облизбиркома Елена Клименко, управляющие администрациями управленческих округов, главы нескольких муниципалитетов.

Выборы президента пройдут 15 — 17 марта. В Свердловской области к ней приурочили викторину «Опорный край», которая, как считается, должна помочь привлечь на избирательные участки как можно больше людей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой и проведением выборов президента в марте. Руководить ей будет политический вице-губернатор Олег Чемезов. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов президента РФ», — говорится в документе. Руководитель рабочей группы — Чемезов, его заместитель — исполняющая обязанности директора департамента внутренней политики Наталья Гурченок. В рабочей группе 24 человека. Среди них — министры, в том числе Юрий Биктуганов (минобразования), Андрей Злоказов (минсоцполитики), Анна Кузнецова (минАПК), а также директор МФЦ Анастасия Зайруллина, председатель облизбиркома Елена Клименко, управляющие администрациями управленческих округов, главы нескольких муниципалитетов. Выборы президента пройдут 15 — 17 марта. В Свердловской области к ней приурочили викторину «Опорный край», которая, как считается, должна помочь привлечь на избирательные участки как можно больше людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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