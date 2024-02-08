Призов на президентских выборах в Свердловской области станет больше

08 февраля 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Викторина пройдет в дни выборов, а итоги подведут 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Свердловской области организаторы викторины «Опорный край», которая пройдет в дни выборов президента России и, как считается, устраивается для повышения явки, увеличат количество призов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный собеседник. По его словам, это связано с беспрецедентной активностью местного бизнеса. «Компании сами выходят на представителей губернаторской резиденции и предлагают финансовую помощь. Такого не было никогда», — поделился источник. Первоначально, как писало URA.RU, в планах у организаторов викторины было разыграть тысячу смартфонов, 90 автомобилей «Москвич», 40 однокомнатных квартир в Екатеринбурге и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Что из этого будут закупать дополнительно, собеседник агентства не уточнил. Викторина «Опорный край» пройдет 15—18 марта. Официально ее проводят по случаю 90-летия региона. Организуют розыгрыш рядом с избирательными участками. Публичными организаторами выступают Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), Федерация профсоюзов и областной Союз промышленников и предпринимателей. Общая сумма затрат на викторину оценивается пока в 700—750 млн рублей. Итоги викторины подведут 12 апреля.

В Свердловской области организаторы викторины «Опорный край», которая пройдет в дни выборов президента России и, как считается, устраивается для повышения явки, увеличат количество призов. Об этом URA.RU рассказал осведомленный собеседник. По его словам, это связано с беспрецедентной активностью местного бизнеса. «Компании сами выходят на представителей губернаторской резиденции и предлагают финансовую помощь. Такого не было никогда», — поделился источник. Первоначально, как писало URA.RU, в планах у организаторов викторины было разыграть тысячу смартфонов, 90 автомобилей «Москвич», 40 однокомнатных квартир в Екатеринбурге и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Что из этого будут закупать дополнительно, собеседник агентства не уточнил. Викторина «Опорный край» пройдет 15—18 марта. Официально ее проводят по случаю 90-летия региона. Организуют розыгрыш рядом с избирательными участками. Публичными организаторами выступают Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), Федерация профсоюзов и областной Союз промышленников и предпринимателей. Общая сумма затрат на викторину оценивается пока в 700—750 млн рублей. Итоги викторины подведут 12 апреля.