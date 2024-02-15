В Надыме управляющая компания не ремонтирует протекающую крышу многоэтажки

В Надыме жильцы последнего этажа многоквартирного дома вынуждены терпеть дождь с потолка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) жильцы многоквартирного дома с осени прошлого года борются с разрушающимися потолочными швами из-за протечки крыши. О бездействии управляющей компании жители города сообщили в социальной сети.

«Уважаемая управляющая компания дома по улице Полярная 17/1, примите, пожалуйста, меры по устранению течи с крыши. Мы, жильцы девятого этажа квартир 121-123, обращались к коменданту осенью 2023 года, что у нас течет с потолка. Был ответ — зимой все замерзнет и капать не будет. Две недели назад при -20 градусах текло в умывальнике, частично рушатся потолочные швы», — написал горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

В окружном департаменте госжилнадзора сообщили, что сотрудники связались с управляющей компанией «ЖЭК Надым». Специалисты были отправлены по адресу для осмотра и устранения проблем. В окружной прокуратуре корреспонденту URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка.

Обновлено, 17:50:

В городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что управляющей организацией было проведено обследование, по результатам которого протечки с кровли не выявлено. 16 февраля специалисты мэрии совместно с представителями управляющей компании запланировали контрольное обследование.

Ранее URA.RU писало о прорыве канализационной трубы в подвале жилого дома в Надыме (ЯНАО). Горожан долгое время беспокоит неприятный запах, доходящий до квартир.

В Надыме течет потолок на последнем этаже многоквартирного дома Фото: сообщество «Злой и добрый надымчанин», соцсеть «ВКонтакте»

В Надыме из-за протечки крыши жилого дома разрушаются потолочные швы Фото: сообщество «Злой и добрый надымчанин», соцсеть «ВКонтакте»