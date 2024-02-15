Полпред Якушев выразил соболезнования белгородцам, пострадавшим от обстрелов ВСУ

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и жителям региона после обстрелов жилых кварталов ВСУ, в результате которых погибли шесть человек, еще десятки пострадали. Его обращение публикует официальный telegram-канал полпредства.
«Страшное горе. От себя лично, от всех регионов УрФО выражаю соболезнование белгородцам. Урал скорбит вместе с вами. Уверен, что киевский режим будет наказан за эту бесчеловечную атаку», — заявил Якушев.
Удары ВСУ пришлись на торговый на улице Плеханова, а также на частный сектор. Осколки ракет упали на улице Лермонтова на магазин «Магнит» и территорию школы №42. Среди шести погибших — четырехмесячный ребенок.
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