Пентагон запустил спутники для отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет

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На испытание спутников на орбите Земли отвели два года Фото:

Пентагон заявил об успешном запуске шести спутников системы HBTSS. Они отслеживают такие цели, как баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает Департамент обороны США.

«Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты», — передает Департамент. Отмечается, что спутники системы HBTSS помогают обнаружить и другие «перспективные средства поражения». Они способны сделать это раньше, чем наземные средства обнаружения.

Планируется, что в ближайшие несколько людей будет проведен ряд проверок и испытаний, чтобы подтвердить штатное функционирование аппаратов. На испытание спутников на орбите будет отведено два года.

Уточняется, что разработкой спутников занимаются американские военно-промышленные компании Northrop Grumman и L3Harris Technologies. Они получили от Пентагона на эти цели 155 млн долларов и 122 млн долларов соответственно.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС) с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Отмечается, что в 2023 года страна запустила в космос 19 ракет.

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Пентагон заявил об успешном запуске шести спутников системы HBTSS. Они отслеживают такие цели, как баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает Департамент обороны США. «Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты», — передает Департамент. Отмечается, что спутники системы HBTSS помогают обнаружить и другие «перспективные средства поражения». Они способны сделать это раньше, чем наземные средства обнаружения. Планируется, что в ближайшие несколько людей будет проведен ряд проверок и испытаний, чтобы подтвердить штатное функционирование аппаратов. На испытание спутников на орбите будет отведено два года. Уточняется, что разработкой спутников занимаются американские военно-промышленные компании Northrop Grumman и L3Harris Technologies. Они получили от Пентагона на эти цели 155 млн долларов и 122 млн долларов соответственно. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС) с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Отмечается, что в 2023 года страна запустила в космос 19 ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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