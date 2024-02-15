Пентагон запустил спутники для отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет

15 февраля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

На испытание спутников на орбите Земли отвели два года Фото: spacePD/pickupimage Пентагон заявил об успешном запуске шести спутников системы HBTSS. Они отслеживают такие цели, как баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает Департамент обороны США. «Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты», — передает Департамент . Отмечается, что спутники системы HBTSS помогают обнаружить и другие «перспективные средства поражения». Они способны сделать это раньше, чем наземные средства обнаружения. Планируется, что в ближайшие несколько людей будет проведен ряд проверок и испытаний, чтобы подтвердить штатное функционирование аппаратов. На испытание спутников на орбите будет отведено два года. Уточняется, что разработкой спутников занимаются американские военно-промышленные компании Northrop Grumman и L3Harris Technologies. Они получили от Пентагона на эти цели 155 млн долларов и 122 млн долларов соответственно. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС) с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Отмечается, что в 2023 года страна запустила в космос 19 ракет.

Пентагон заявил об успешном запуске шести спутников системы HBTSS. Они отслеживают такие цели, как баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает Департамент обороны США. «Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты», — передает Департамент. Отмечается, что спутники системы HBTSS помогают обнаружить и другие «перспективные средства поражения». Они способны сделать это раньше, чем наземные средства обнаружения. Планируется, что в ближайшие несколько людей будет проведен ряд проверок и испытаний, чтобы подтвердить штатное функционирование аппаратов. На испытание спутников на орбите будет отведено два года. Уточняется, что разработкой спутников занимаются американские военно-промышленные компании Northrop Grumman и L3Harris Technologies. Они получили от Пентагона на эти цели 155 млн долларов и 122 млн долларов соответственно. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы России (ВКС) с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Отмечается, что в 2023 года страна запустила в космос 19 ракет.