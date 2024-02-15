В Кургане определили пятизвездочные управляющие компании

15 февраля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Шесть компаний из 46 получили высшие баллы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госжилинспекция составила рейтинг курганских управляющих компаний, присвоив им «звезды» от двух до пяти. Информация об этом размещена на сайте Госжилинспекции по региону. «Рейтинг управляющих организаций, город Курган, четвертый квартал 2023 года. Наименование управляющей организации: УК „Согласие“, УК „Атлант“, УК „Проектсервис“, УК „Новый квартал“, УК „Актив“, УК „Порядок“», — указаны в таблице организации, получившие наивысший балл в рейтинге и пять «звезд». Хуже всего, по данным инспекции, справляется с управлением УК «Единогласие», которая суммарно получила лишь два балла из семи и две «звезды» из пяти. Всего в рейтинг попало 46 организаций. Баллы компаниям присваивали за содержание придомовой территории, контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, подъездов, фасадов, за размещение информации на сайте ГИС ЖКХ и на Геопротале. В рейтинге указано, что организации имеют в управлении разное количество многоквартирных домов. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отметила управляющие организации, которые халатно отнеслись к уборке снега. Всего было названо пять компаний.

Госжилинспекция составила рейтинг курганских управляющих компаний, присвоив им «звезды» от двух до пяти. Информация об этом размещена на сайте Госжилинспекции по региону. «Рейтинг управляющих организаций, город Курган, четвертый квартал 2023 года. Наименование управляющей организации: УК „Согласие“, УК „Атлант“, УК „Проектсервис“, УК „Новый квартал“, УК „Актив“, УК „Порядок“», — указаны в таблице организации, получившие наивысший балл в рейтинге и пять «звезд». Хуже всего, по данным инспекции, справляется с управлением УК «Единогласие», которая суммарно получила лишь два балла из семи и две «звезды» из пяти. Всего в рейтинг попало 46 организаций. Баллы компаниям присваивали за содержание придомовой территории, контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, подъездов, фасадов, за размещение информации на сайте ГИС ЖКХ и на Геопротале. В рейтинге указано, что организации имеют в управлении разное количество многоквартирных домов. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отметила управляющие организации, которые халатно отнеслись к уборке снега. Всего было названо пять компаний.