В ЯНАО готовится к переезду районная больница

Новая ЦРБ в селе Аксарка ЯНАО скоро примет первых пациентов

Стационар с двумя отделениями рассчитан на 17 коек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральная районная больница в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО готовится к переезду в новое модульное здание. Первых пациентов ЦРБ примет во втором квартале этого года после получения лицензии, сообщает пресс-служба правительства округа. Стационар с терапевтическим и педиатрическим отделениями рассчитан на 17 коек. Здесь же будут оказывать и экстренную помощь роженицам.

«В скором времени порядка девяти тысяч жителей Приуралья смогут получать медпомощь в комфортных условиях. Сейчас ожидаем получение лицензии. Планируем, что в начале второго квартала новая больница примет первых пациентов», — цитирует источник слова главврача ЦРБ в Аксарке Владимира Баннова. Сообщение опубликовано на сайте правительства округа.

Современное модульное здание с теплым переходом состоит из трех блоков с терапевтическим и педиатрическим отделениями. «Это стационар на 17 коек, двухэтажная станция скорой медпомощи и гараж на шесть спецмашин. Помощь приуральцам будут оказывать 30 медработников», — уточняет источник.

В стационаре предусмотрены палаты экстренного родоразрешения, палата интенсивной терапии с аппаратом ИВЛ, монитором дыхания и кислородным концентратором, установлены новые аппараты ЭКГ. Позже привезут передвижной рентген.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе ЯНАО жители села Халясавэй не дождались приезда врачей-специалистов из районной больницы. Выезд бригады был отменен из-за погоды.