Семь вертолетов вылетели из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» после сообщений о том, что в город прибыл президент России Владимир Путин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Со стороны „Кольцово“ вылетели семь вертолетов. Направились в сторону Нижнего Тагила», — рассказал журналист.
В Свердловской области Путин посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где делают танки, а также завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В поездке российского лидера сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, глава «Сбербанка» Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев, а также полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Подробнее о визите президента — в онлайн-трансляции URA.RU.
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