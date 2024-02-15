Семь вертолетов вылетели из Кольцово, где приземлился самолет Путина. Фото

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
Вертолеты полетели из Кольцово в сторону Верхней Пышмы (архивное фото) Фото:

Семь вертолетов вылетели из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» после сообщений о том, что в город прибыл президент России Владимир Путин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Со стороны „Кольцово“ вылетели семь вертолетов. Направились в сторону Нижнего Тагила», — рассказал журналист.

В Свердловской области Путин посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где делают танки, а также завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В поездке российского лидера сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, глава «Сбербанка» Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев, а также полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Подробнее о визите президента — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Семь вертолетов вылетели из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» после сообщений о том, что в город прибыл президент России Владимир Путин. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Со стороны „Кольцово“ вылетели семь вертолетов. Направились в сторону Нижнего Тагила», — рассказал журналист. В Свердловской области Путин посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где делают танки, а также завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В поездке российского лидера сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, глава «Сбербанка» Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев, а также полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Подробнее о визите президента — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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