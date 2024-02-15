В курганском округе, где волк загрыз женщину, ввели карантин по бешенству

15 февраля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Документ о карантине подписал губернатор Курганской области Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев В поселке сельского типа Курорт Озеро Медвежье в Петуховском округе (Курганская область) ввели ограничения из-за появления очага бешенства. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, появилось на правовом портале. Ранее в этом поселке после нападения волка погибла женщина. «Объявить: эпизоотическим очагом по бешенству территорию, расположенную в границах домовладений №8 и №43 по улице Центральная, №10 и №11 по улице Лесная, а также №10 по улице Северная поселка Курорт Озеро Медвежье. Объявить неблагополучным пунктом по бешенству территорию поселка Курорт Озеро Медвежье, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 2000 метров», — указано в постановлении властей. Сообщается, что курганские власти также запретили на территории очага лечить, ввозить и вывозить восприимчивых животных. Исключением может стать только вывоз животных на убой, которые прошли вакцинацию в течение 179 календарных дней (этот пункт документа касается и населенного пункта). Посторонним также запретили посещать территорию очага (там разрешено находится только специалистам органов и организаций ветеринарной службы). В постановлении также указано, что в зоне очага нельзя снимать шкуру с трупов животных. На территории самого поселка Курорт Озеро Медвежье, согласно официальному документу, запрещены ярмарки и выставки, которые могут быть связаны с перемещением и скоплением восприимчивых животных. В населенном пункте также нельзя отлавливать дикую живность для вывоза в зоопарки. Данные ограничения установлены до публикации решения об их отмене. Обеспечивать план по ликвидации очага поручили департаменту агропромышленного комплекса Курганской области. Постановление вступило в силу 14 декабря. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Это произошло около поселка Курорт Озеро Медвежье. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь. Позднее в биоматериалах волка не нашли следов бешенства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке сельского типа Курорт Озеро Медвежье в Петуховском округе (Курганская область) ввели ограничения из-за появления очага бешенства. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, появилось на правовом портале. Ранее в этом поселке после нападения волка погибла женщина. «Объявить: эпизоотическим очагом по бешенству территорию, расположенную в границах домовладений №8 и №43 по улице Центральная, №10 и №11 по улице Лесная, а также №10 по улице Северная поселка Курорт Озеро Медвежье. Объявить неблагополучным пунктом по бешенству территорию поселка Курорт Озеро Медвежье, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 2000 метров», — указано в постановлении властей. Сообщается, что курганские власти также запретили на территории очага лечить, ввозить и вывозить восприимчивых животных. Исключением может стать только вывоз животных на убой, которые прошли вакцинацию в течение 179 календарных дней (этот пункт документа касается и населенного пункта). Посторонним также запретили посещать территорию очага (там разрешено находится только специалистам органов и организаций ветеринарной службы). В постановлении также указано, что в зоне очага нельзя снимать шкуру с трупов животных. На территории самого поселка Курорт Озеро Медвежье, согласно официальному документу, запрещены ярмарки и выставки, которые могут быть связаны с перемещением и скоплением восприимчивых животных. В населенном пункте также нельзя отлавливать дикую живность для вывоза в зоопарки. Данные ограничения установлены до публикации решения об их отмене. Обеспечивать план по ликвидации очага поручили департаменту агропромышленного комплекса Курганской области. Постановление вступило в силу 14 декабря. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Это произошло около поселка Курорт Озеро Медвежье. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь. Позднее в биоматериалах волка не нашли следов бешенства.