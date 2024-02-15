Губернатор Комарова исключила чиновника из членов правительства ХМАО

Власти подтвердили отставку директора депдорхоза ХМАО Лебедева
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова исключили Лебедева из списка членов правительства Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова исключила директора департамента дорожного хозяйства Александра Лебедева из списка членов правительства. Документ опубликован на официальном сайте окружных властей в разделе «правовые акты губернатора».

«Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления губернатора ХМАО „О персональном составе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры“ изменение, признав абзац „Лебедев Александр Владимирович — директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры“ утратившим силу. Настоящее постановление вступает в силу с 16 февраля 2024 года», — указано в распоряжении губернатора.

Лебедев возглавил департамент в конце апреля 2023 года. До работы в окружном правительстве он руководил одним из крупнейших транспортных предприятий в округе — ГК «Северавтодор».

Ранее URA.RU сообщало об отставке Лебедева с поста главы депдорхоза. Инсайд агентства подтвердился.

Обновлено в 19.17.

Официальный telegram-канал властей «Стройкомплекс Югры» сообщил, что отставка чиновника связана с переходом на новую работу. Стройблок поблагодарил Лебедева за высокий профессиональный уровень. «Желаем успехов и высоких результатов на новом рабочем месте», — указано в публикации канала.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова исключила директора департамента дорожного хозяйства Александра Лебедева из списка членов правительства. Документ опубликован на официальном сайте окружных властей в разделе «правовые акты губернатора». «Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления губернатора ХМАО „О персональном составе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры“ изменение, признав абзац „Лебедев Александр Владимирович — директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры“ утратившим силу. Настоящее постановление вступает в силу с 16 февраля 2024 года», — указано в распоряжении губернатора. Лебедев возглавил департамент в конце апреля 2023 года. До работы в окружном правительстве он руководил одним из крупнейших транспортных предприятий в округе — ГК «Северавтодор». Ранее URA.RU сообщало об отставке Лебедева с поста главы депдорхоза. Инсайд агентства подтвердился. Обновлено в 19.17. Официальный telegram-канал властей «Стройкомплекс Югры» сообщил, что отставка чиновника связана с переходом на новую работу. Стройблок поблагодарил Лебедева за высокий профессиональный уровень. «Желаем успехов и высоких результатов на новом рабочем месте», — указано в публикации канала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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