Губернатор Комарова исключила чиновника из членов правительства ХМАО

Власти подтвердили отставку директора депдорхоза ХМАО Лебедева

15 февраля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Комарова исключили Лебедева из списка членов правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова исключила директора департамента дорожного хозяйства Александра Лебедева из списка членов правительства. Документ опубликован на официальном сайте окружных властей в разделе «правовые акты губернатора». «Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления губернатора ХМАО „О персональном составе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры“ изменение, признав абзац „Лебедев Александр Владимирович — директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры“ утратившим силу. Настоящее постановление вступает в силу с 16 февраля 2024 года», — указано в распоряжении губернатора. Лебедев возглавил департамент в конце апреля 2023 года. До работы в окружном правительстве он руководил одним из крупнейших транспортных предприятий в округе — ГК «Северавтодор». Ранее URA.RU сообщало об отставке Лебедева с поста главы депдорхоза. Инсайд агентства подтвердился. Обновлено в 19.17. Официальный telegram-канал властей «Стройкомплекс Югры» сообщил, что отставка чиновника связана с переходом на новую работу. Стройблок поблагодарил Лебедева за высокий профессиональный уровень. «Желаем успехов и высоких результатов на новом рабочем месте», — указано в публикации канала.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова исключила директора департамента дорожного хозяйства Александра Лебедева из списка членов правительства. Документ опубликован на официальном сайте окружных властей в разделе «правовые акты губернатора». «Внести в подпункт 1.1 пункта 1 постановления губернатора ХМАО „О персональном составе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры“ изменение, признав абзац „Лебедев Александр Владимирович — директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры“ утратившим силу. Настоящее постановление вступает в силу с 16 февраля 2024 года», — указано в распоряжении губернатора. Лебедев возглавил департамент в конце апреля 2023 года. До работы в окружном правительстве он руководил одним из крупнейших транспортных предприятий в округе — ГК «Северавтодор». Ранее URA.RU сообщало об отставке Лебедева с поста главы депдорхоза. Инсайд агентства подтвердился. Обновлено в 19.17. Официальный telegram-канал властей «Стройкомплекс Югры» сообщил, что отставка чиновника связана с переходом на новую работу. Стройблок поблагодарил Лебедева за высокий профессиональный уровень. «Желаем успехов и высоких результатов на новом рабочем месте», — указано в публикации канала.