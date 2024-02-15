Курганец на шоу Первого канала обвинил жену в шантаже их дочери интимными видео

15 февраля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Курганская семья пришла на шоу «Мужское/Женское» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Курганской области Юлия Овчаренко пришла на передачу Первого канала «Мужское/Женское». По ее словам, ее бывший муж Александр забрал детей и не хочет возвращать. Сам супруг не согласен с обвинением и заявил, что женщина угрожала дочери отправить интимные видео ее одноклассникам. Об этом сообщается в выпуске «Компромат на маму» телевизионной программы. «Юлия Овчаренко из Курганской области умоляет помочь вернуть ей детей. После развода муж-тиран настроил дочку против нее, а сына попросту выкрал! Однако Александр Овчаренко утверждает, что Юлия сама морально давит на детей, и они просто не хотят жить с мамой. По словам мужчины, бывшая супруга шантажировала родную дочь, записав ее на видео в нижнем белье и угрожая скинуть снятое одноклассникам», — указано в описании выпуска программы. Юлия сообщила в передаче, что ее бывший муж нарушил мировое соглашение, которое было установлено судом после развода. По этому решению дети должны были остаться с матерью, однако Александр забрал сына (старшая дочь жила с ним сразу после развода). Со слов женщины, Александр настроил дочь против нее. Причиной развода, со слов Юлии, стало насилие в ее сторону. На программе она рассказала, что супруг несколько раз душил ее подушкой. Отмечается, что между бывшими супругами был второй суд, который постановил, что сын проживает с матерью, а дочь — с отцом. Александр подал апелляцию на это решение, поскольку хочет, чтобы оба ребенка проживали с ним. На программе сын павел рассказал, что не хочет жить с мамой. Ребенок вспоминает случай, когда его дедушка вместе с героине программы силой забрали его у отца и увезли в другой населенный пункт. Со слов Павла, он испытывает обиду на мать из-за ее плохого отношения к нему и его старшей сестре. На самой программе также показали запись разговора Юлии с дочерью Анастасией, где она угрожала отправить видео в нижнем белье ее одноклассникам. Ранее URA.RU писало, что семья из Юргамышского округа Курганской области попала на телепередачу «Мужское/Женское» на Первом канале. В выпуске рассказывалось об отце, который якобы издевается на своими детьми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Курганской области Юлия Овчаренко пришла на передачу Первого канала «Мужское/Женское». По ее словам, ее бывший муж Александр забрал детей и не хочет возвращать. Сам супруг не согласен с обвинением и заявил, что женщина угрожала дочери отправить интимные видео ее одноклассникам. Об этом сообщается в выпуске «Компромат на маму» телевизионной программы. «Юлия Овчаренко из Курганской области умоляет помочь вернуть ей детей. После развода муж-тиран настроил дочку против нее, а сына попросту выкрал! Однако Александр Овчаренко утверждает, что Юлия сама морально давит на детей, и они просто не хотят жить с мамой. По словам мужчины, бывшая супруга шантажировала родную дочь, записав ее на видео в нижнем белье и угрожая скинуть снятое одноклассникам», — указано в описании выпуска программы. Юлия сообщила в передаче, что ее бывший муж нарушил мировое соглашение, которое было установлено судом после развода. По этому решению дети должны были остаться с матерью, однако Александр забрал сына (старшая дочь жила с ним сразу после развода). Со слов женщины, Александр настроил дочь против нее. Причиной развода, со слов Юлии, стало насилие в ее сторону. На программе она рассказала, что супруг несколько раз душил ее подушкой. Отмечается, что между бывшими супругами был второй суд, который постановил, что сын проживает с матерью, а дочь — с отцом. Александр подал апелляцию на это решение, поскольку хочет, чтобы оба ребенка проживали с ним. На программе сын павел рассказал, что не хочет жить с мамой. Ребенок вспоминает случай, когда его дедушка вместе с героине программы силой забрали его у отца и увезли в другой населенный пункт. Со слов Павла, он испытывает обиду на мать из-за ее плохого отношения к нему и его старшей сестре. На самой программе также показали запись разговора Юлии с дочерью Анастасией, где она угрожала отправить видео в нижнем белье ее одноклассникам. Ранее URA.RU писало, что семья из Юргамышского округа Курганской области попала на телепередачу «Мужское/Женское» на Первом канале. В выпуске рассказывалось об отце, который якобы издевается на своими детьми.