Экс-директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев ушел в отставку ради кресла вице-губернатора. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщает, что чиновник может получить пост в правительстве соседней с Югрой Томской области.
«Лебедев уходит на повышение. Говорят, что он может получить пост вице-губернатора Томской области. Кадровое назначение запланировано после выборов президента РФ. Временным куратором дорожно-транспортного блока в югорском правительстве назначен замдиректора депдорхоза Руслан Абдрашитов», — сообщил инсайдер.
На момент публикации новости подтвердить информацию не удалось. Лебедев сменил номер телефона после ухода из правительства округа. В правительство Томской области направлен запрос, ответ ожидается.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова исключила Лебедева из списка членов правительства округа. Чиновник возглавил депдорхоз в апреле 2023 года, его полномочия официально прекращены с 16 февраля 2024 года.
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