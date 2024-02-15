Чиновник правительства ХМАО ушел в отставку ради кресла вице-губернатора. Инсайд

Экс-директор депдорхоза покинул ХМАО ради поста замгубернатора Томской области
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Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании "Ростелеком". Курган , отставка, пустое кресло, кресло главы
Экс-глава департамента ХМАО может получить пост замгубернатора Томской области Фото:

Экс-директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев ушел в отставку ради кресла вице-губернатора. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщает, что чиновник может получить пост в правительстве соседней с Югрой Томской области.

«Лебедев уходит на повышение. Говорят, что он может получить пост вице-губернатора Томской области. Кадровое назначение запланировано после выборов президента РФ. Временным куратором дорожно-транспортного блока в югорском правительстве назначен замдиректора депдорхоза Руслан Абдрашитов», — сообщил инсайдер.

На момент публикации новости подтвердить информацию не удалось. Лебедев сменил номер телефона после ухода из правительства округа. В правительство Томской области направлен запрос, ответ ожидается.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова исключила Лебедева из списка членов правительства округа. Чиновник возглавил депдорхоз в апреле 2023 года, его полномочия официально прекращены с 16 февраля 2024 года.

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Экс-директор депдорхоза ХМАО Александр Лебедев ушел в отставку ради кресла вице-губернатора. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщает, что чиновник может получить пост в правительстве соседней с Югрой Томской области. «Лебедев уходит на повышение. Говорят, что он может получить пост вице-губернатора Томской области. Кадровое назначение запланировано после выборов президента РФ. Временным куратором дорожно-транспортного блока в югорском правительстве назначен замдиректора депдорхоза Руслан Абдрашитов», — сообщил инсайдер. На момент публикации новости подтвердить информацию не удалось. Лебедев сменил номер телефона после ухода из правительства округа. В правительство Томской области направлен запрос, ответ ожидается. Губернатор ХМАО Наталья Комарова исключила Лебедева из списка членов правительства округа. Чиновник возглавил депдорхоз в апреле 2023 года, его полномочия официально прекращены с 16 февраля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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