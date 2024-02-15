Губернатор Шумков выразил соболезнования после обстрела в Белгородской области

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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, шумков вадим, сигидаев алексей
Шумков высказался по поводу обстрела в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим 15 февраля в результате обстрела ВСУ жителям Белгородской области», — указано в посте. Сообщается, что в результате удара ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, 20 ранены, 15 госпитализированы.

Российские средства ПВО перехватили 14 снарядов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении почти 130 квартир в 10 домах, 15 частных домовладений и 34 автомобилей.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой сообщаются последние события об ударе ВСУ по Белгородской области. По предварительным данным, из-за теракта погибли шесть человек.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим 15 февраля в результате обстрела ВСУ жителям Белгородской области», — указано в посте. Сообщается, что в результате удара ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, 20 ранены, 15 госпитализированы. Российские средства ПВО перехватили 14 снарядов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении почти 130 квартир в 10 домах, 15 частных домовладений и 34 автомобилей. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой сообщаются последние события об ударе ВСУ по Белгородской области. По предварительным данным, из-за теракта погибли шесть человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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