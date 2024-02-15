Губернатор Шумков выразил соболезнования после обстрела в Белгородской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным погибших и пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгородской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства.
«Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим 15 февраля в результате обстрела ВСУ жителям Белгородской области», — указано в посте. Сообщается, что в результате удара ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, 20 ранены, 15 госпитализированы.
Российские средства ПВО перехватили 14 снарядов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении почти 130 квартир в 10 домах, 15 частных домовладений и 34 автомобилей.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой сообщаются последние события об ударе ВСУ по Белгородской области. По предварительным данным, из-за теракта погибли шесть человек.
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