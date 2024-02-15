Путин сделал фото на фоне танка на «Уралвагонзаводе». Видео

15 февраля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Президент России Владимир Путин во время экскурсии по «Уралвагонзаводу» (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) сфотографировался с рабочими на фоне танка. Кадры в своем telegram-канале опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин. «Фото на фоне танка», — написал журналист и прикрепил к посту видео. На нем видно, как несколько работников выстраиваются на фоне боевой машины. Один из них говорит Путину: «Больше 40 лет работаю [на предприятии]. Очень приятно поздороваться с президентом». И жмет ему руку. Так же делают и остальные. Потом сотрудники УВЗ и президент делают совместное фото. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле он посетит не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится в Верхнюю Пышму, где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все, что известно о визите президента в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU.

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по «Уралвагонзаводу» (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) сфотографировался с рабочими на фоне танка. Кадры в своем telegram-канале опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин. «Фото на фоне танка», — написал журналист и прикрепил к посту видео. На нем видно, как несколько работников выстраиваются на фоне боевой машины. Один из них говорит Путину: «Больше 40 лет работаю [на предприятии]. Очень приятно поздороваться с президентом». И жмет ему руку. Так же делают и остальные. Потом сотрудники УВЗ и президент делают совместное фото. Путин прибыл в Свердловскую область вечером 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле он посетит не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится в Верхнюю Пышму, где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Все, что известно о визите президента в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU.