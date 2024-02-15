Путин выделит 400 млн рублей на техникумы, которые дают кадры «Уралвагонзаводу»

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин уверил, что с нехваткой рабочих кадров можно справиться Фото:
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В Свердловской области ждут Владимира Путина

Чтобы закрыть нехватку кадров на «Уралвагонзаводе», государство выделит около 400 миллионов рублей на содержание двух техникумов в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с работниками предприятия, которую транслирует telegram-канал ТАСС.

«Знаю, что не хватает квалифицированных рук, но у вас же есть два техникума. Разговаривали, будем помогать, поддерживать. Сейчас наблюдается дефицит в полторы тысячи квалифицированных рабочих рук, а два техникума могут давать по 600 человек. Дополнительно деньги найдем — и на один, и на другой техникум, по всем каналам будем давать 400 млн рублей», — заявил Путин.

Он прилетел в регион 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле Путин может посетить не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится на предприятие «Уральские локомотивы», где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

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Чтобы закрыть нехватку кадров на «Уралвагонзаводе», государство выделит около 400 миллионов рублей на содержание двух техникумов в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с работниками предприятия, которую транслирует telegram-канал ТАСС. «Знаю, что не хватает квалифицированных рук, но у вас же есть два техникума. Разговаривали, будем помогать, поддерживать. Сейчас наблюдается дефицит в полторы тысячи квалифицированных рабочих рук, а два техникума могут давать по 600 человек. Дополнительно деньги найдем — и на один, и на другой техникум, по всем каналам будем давать 400 млн рублей», — заявил Путин. Он прилетел в регион 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле Путин может посетить не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится на предприятие «Уральские локомотивы», где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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