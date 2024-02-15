Путин выделит 400 млн рублей на техникумы, которые дают кадры «Уралвагонзаводу»

15 февраля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин уверил, что с нехваткой рабочих кадров можно справиться Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Чтобы закрыть нехватку кадров на «Уралвагонзаводе», государство выделит около 400 миллионов рублей на содержание двух техникумов в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с работниками предприятия, которую транслирует telegram-канал ТАСС. «Знаю, что не хватает квалифицированных рук, но у вас же есть два техникума. Разговаривали, будем помогать, поддерживать. Сейчас наблюдается дефицит в полторы тысячи квалифицированных рабочих рук, а два техникума могут давать по 600 человек. Дополнительно деньги найдем — и на один, и на другой техникум, по всем каналам будем давать 400 млн рублей», — заявил Путин. Он прилетел в регион 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле Путин может посетить не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится на предприятие «Уральские локомотивы», где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Чтобы закрыть нехватку кадров на «Уралвагонзаводе», государство выделит около 400 миллионов рублей на содержание двух техникумов в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с работниками предприятия, которую транслирует telegram-канал ТАСС. «Знаю, что не хватает квалифицированных рук, но у вас же есть два техникума. Разговаривали, будем помогать, поддерживать. Сейчас наблюдается дефицит в полторы тысячи квалифицированных рабочих рук, а два техникума могут давать по 600 человек. Дополнительно деньги найдем — и на один, и на другой техникум, по всем каналам будем давать 400 млн рублей», — заявил Путин. Он прилетел в регион 15 февраля. По некоторым данным, в Нижнем Тагиле Путин может посетить не только УВЗ, но и, возможно, обновленную по президентской программе школу №32 (официальных подтверждений пока нет). Из Нижнего Тагила президент отправится на предприятие «Уральские локомотивы», где у него пройдет совещание по развитию высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.