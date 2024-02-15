Путин назвал хорошей идеей госнаграды для трудовых династий

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что в РФ появилась награда за успехи в труде Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей вручение госнаград трудовым династиям. Об этом он заявил на встрече с рабочими предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Путин пообещал предложить идею правительству.

«Хорошая идея, не приходила мне в голову, честно говоря», — ответил Путин на вопрос о возможности введения госнаград для трудовых династий. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24».

Он отметил, что данную идею предложит правительству. Глава РФ также напомнил, что недавно появилась награда за успехи в труде и в 2024 году появится новый орден Трудовой доблести.

Президент РФ Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин, кроме «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Также состоится совещание по железнодорожной магистрали Москва — Петербург.

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Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей вручение госнаград трудовым династиям. Об этом он заявил на встрече с рабочими предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Путин пообещал предложить идею правительству. «Хорошая идея, не приходила мне в голову, честно говоря», — ответил Путин на вопрос о возможности введения госнаград для трудовых династий. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24». Он отметил, что данную идею предложит правительству. Глава РФ также напомнил, что недавно появилась награда за успехи в труде и в 2024 году появится новый орден Трудовой доблести. Президент РФ Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин, кроме «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Также состоится совещание по железнодорожной магистрали Москва — Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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