Путин назвал хорошей идеей госнаграды для трудовых династий

15 февраля 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что в РФ появилась награда за успехи в труде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей вручение госнаград трудовым династиям. Об этом он заявил на встрече с рабочими предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Путин пообещал предложить идею правительству. «Хорошая идея, не приходила мне в голову, честно говоря», — ответил Путин на вопрос о возможности введения госнаград для трудовых династий. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24». Он отметил, что данную идею предложит правительству. Глава РФ также напомнил, что недавно появилась награда за успехи в труде и в 2024 году появится новый орден Трудовой доблести. Президент РФ Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин, кроме «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Также состоится совещание по железнодорожной магистрали Москва — Петербург.

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей вручение госнаград трудовым династиям. Об этом он заявил на встрече с рабочими предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Путин пообещал предложить идею правительству. «Хорошая идея, не приходила мне в голову, честно говоря», — ответил Путин на вопрос о возможности введения госнаград для трудовых династий. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24». Он отметил, что данную идею предложит правительству. Глава РФ также напомнил, что недавно появилась награда за успехи в труде и в 2024 году появится новый орден Трудовой доблести. Президент РФ Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин, кроме «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Также состоится совещание по железнодорожной магистрали Москва — Петербург.